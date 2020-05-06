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Спонсор «Ночной хоккейной лиги» Путина покончил с собой

6 Мая 2020 653 0 Политика
Спонсор «Ночной хоккейной лиги» Путина покончил с собой

Российский предприниматель Дмитрий Босов в возрасте 52 лет свел счеты с жизнью. Инцидент произошел в ночь на 6 мая в районе Рублевки, сообщает РБК со ссылкой на знакомых бизнесмена. Предпринимателя называли деловым партнером бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, против которого возбудили уголовное дело. Он был кредитором «Ведомостей» и спонсором телеканала «Дождь», а также финансировал закрытый клуб приближенных к президенту России Владимиру Путину предпринимателей и чиновников – «Ночную хоккейную лигу».

Ушел из жизни

  • В рейтинге Forbes Дмитрий Босов занимал 86-е место с состоянием 1,1 млрд руб. Он был основателем, главным акционером и председателем совета директоров группы «Аллтек». Кроме этого бизнесмен владел «Сибантрацитом» и УК «Востокуголь», возглавлял попечительский совет ХК «Сибирь».
  • Помимо угольных активов, Босов интересовался рынком газа. В рамках проекта «Печора СПГ» он собирался строить в Ненецком автономном округе (НАО) завод по производству сжиженного топлива, а также создание газотранспортной инфраструктуры и отгрузочного морского терминала. В 2015 году он создал совместное предприятие с «Роснефтью», из которого «Роснефть» вышла в 2018 году.
  • В партнерстве с «Ростехом» УК «Востокуголь» Босова строила угольный терминал «Порт "Вера"» в Приморском крае. Также компания собиралась начать разработку крупнейшего в Дальневосточном регионе Огоджинского угольного месторождения.
  • «Сибантрацит» выступала генеральным спонсором «Ночной хоккейной лиги», которая была создана по инициативе Владимира Путина и считается неформальной тусовкой приближенных к президенту людей. Также Босову принадлежал центр архитектуры и дизайна Artplay.
  • Начинал Босов в 1990-х с компании «Сити-лайн», совладельцем которой был владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев. В момент приобретения Кудрявцевым «Ведомостей» в 2015 году СМИ писали о том, что за Кудрявцевым стоит Босов. Сам Кудрявцев говорил, что Босов помог ему расплатиться с долгами издания.
  • Босов был выпускником МГТУ им. Баумана. Разбогател в 1990-х, став совладельцем Красноярского алюминиевого завода. Незадолго до смерти он с женой приобрел особняк в Беверли-Хиллз в Калифорнии, США, за 30 млн долларов.
  • В правоохранительных органах сообщили, что вызов поступил в ночь на 6 мая из поселка Усово на Рублево-Успенском шоссе, где и проживал бизнесмен. У предпринимателя был наградной «Глок». У него осталось четверо детей.

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Редакция "Капитала Страны"

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