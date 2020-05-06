Спонсор «Ночной хоккейной лиги» Путина покончил с собой 653 0 Политика

Российский предприниматель Дмитрий Босов в возрасте 52 лет свел счеты с жизнью. Инцидент произошел в ночь на 6 мая в районе Рублевки, сообщает РБК со ссылкой на знакомых бизнесмена. Предпринимателя называли деловым партнером бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, против которого возбудили уголовное дело. Он был кредитором «Ведомостей» и спонсором телеканала «Дождь», а также финансировал закрытый клуб приближенных к президенту России Владимиру Путину предпринимателей и чиновников – «Ночную хоккейную лигу».