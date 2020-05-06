Капитал страны
ENGLISH
07 МАЙ, 00:54 МСК
USD (ЦБ) 73,9719
EUR (ЦБ) 80,0598
Спонсор «Ночной хоккейной лиги» Путина покончил с собой
6 Мая 2020 653 0 Политика
Российский предприниматель Дмитрий Босов в возрасте 52 лет свел счеты с жизнью. Инцидент произошел в ночь на 6 мая в районе Рублевки, сообщает РБК со ссылкой на знакомых бизнесмена. Предпринимателя называли деловым партнером бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, против которого возбудили уголовное дело. Он был кредитором «Ведомостей» и спонсором телеканала «Дождь», а также финансировал закрытый клуб приближенных к президенту России Владимиру Путину предпринимателей и чиновников – «Ночную хоккейную лигу».
Ушел из жизни
- В рейтинге Forbes Дмитрий Босов занимал 86-е место с состоянием 1,1 млрд руб. Он был основателем, главным акционером и председателем совета директоров группы «Аллтек». Кроме этого бизнесмен владел «Сибантрацитом» и УК «Востокуголь», возглавлял попечительский совет ХК «Сибирь».
- Помимо угольных активов, Босов интересовался рынком газа. В рамках проекта «Печора СПГ» он собирался строить в Ненецком автономном округе (НАО) завод по производству сжиженного топлива, а также создание газотранспортной инфраструктуры и отгрузочного морского терминала. В 2015 году он создал совместное предприятие с «Роснефтью», из которого «Роснефть» вышла в 2018 году.
- В партнерстве с «Ростехом» УК «Востокуголь» Босова строила угольный терминал «Порт "Вера"» в Приморском крае. Также компания собиралась начать разработку крупнейшего в Дальневосточном регионе Огоджинского угольного месторождения.
- «Сибантрацит» выступала генеральным спонсором «Ночной хоккейной лиги», которая была создана по инициативе Владимира Путина и считается неформальной тусовкой приближенных к президенту людей. Также Босову принадлежал центр архитектуры и дизайна Artplay.
- Начинал Босов в 1990-х с компании «Сити-лайн», совладельцем которой был владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев. В момент приобретения Кудрявцевым «Ведомостей» в 2015 году СМИ писали о том, что за Кудрявцевым стоит Босов. Сам Кудрявцев говорил, что Босов помог ему расплатиться с долгами издания.
- Босов был выпускником МГТУ им. Баумана. Разбогател в 1990-х, став совладельцем Красноярского алюминиевого завода. Незадолго до смерти он с женой приобрел особняк в Беверли-Хиллз в Калифорнии, США, за 30 млн долларов.
- В правоохранительных органах сообщили, что вызов поступил в ночь на 6 мая из поселка Усово на Рублево-Успенском шоссе, где и проживал бизнесмен. У предпринимателя был наградной «Глок». У него осталось четверо детей.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
06 МАЙ, 14:47 Ульяновск получил одобрение РАН и 55 тысяч голосов за присвоение звания «Город трудовой доблести»
06 МАЙ, 14:21 На Курской ТЭЦ завершили реконструкцию второй газотурбинной установки более чем за 0,5 млрд рублей
06 МАЙ, 14:06 В Санкт-Петербурге успешно завершили испытания главного турбогенератора для атомного ледокола «Урал»
06 МАЙ, 13:40 На Ямале проложили 900 метров газопровода под рекой Мессояха на глубине 12 метров для попутного газа
05 МАЙ, 11:27 В Московской области завершили основной этап строительства гидроузла Белоомут для судоходства на Оке
05 МАЙ, 10:55 В Челябинске завод автокранов ввел в эксплуатацию окрасочный комплекс, не имеющий аналогов в России
05 МАЙ, 10:38 В Ульяновской области «УАЗ» выпустил новую модификацию реанимобиля с оборудованием высшего разряда
04 МАЙ, 14:44 В Грозном открыли новый инфекционный корпус Республиканской детской больницы им. Елизаветы Глинки
04 МАЙ, 14:06 В Нижнем Новгороде судостроители сдали два многоцелевых сухогруза «Пола Анастасия» и «Пола Ярослава»
Написать комментарий