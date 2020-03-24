Банки повышают ставки по кредитам и ипотеке. Причина – пандемия коронавируса 529 0 Экономика

Банки могут столкнуться с «кредитным шоком», как это было в 2008-м и 2014 годах. Поэтому многие из них превентивно повышают ставки по кредитам, включая ипотеку, и готовятся к кризису. Согласно опросу РИА Новости, лишь некоторые банки решили выждать и посмотреть, что будет. Остальные игроки финансового рынка страхуют риски на фоне коронавируса, провала сделки ОПЕК+ и наступающей глобальной экономической рецессии. Центробанк не против – он даже призывает ограничить выдачу наличных, потому что на них может быть коронавирус.