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Банки повышают ставки по кредитам и ипотеке. Причина – пандемия коронавируса
24 Марта 2020 529 0 Экономика
Банки могут столкнуться с «кредитным шоком», как это было в 2008-м и 2014 годах. Поэтому многие из них превентивно повышают ставки по кредитам, включая ипотеку, и готовятся к кризису. Согласно опросу РИА Новости, лишь некоторые банки решили выждать и посмотреть, что будет. Остальные игроки финансового рынка страхуют риски на фоне коронавируса, провала сделки ОПЕК+ и наступающей глобальной экономической рецессии. Центробанк не против – он даже призывает ограничить выдачу наличных, потому что на них может быть коронавирус.
Повышают почти все
- С начала марта рубль обесценился на 25% из-за разрыва сделки ОПЕК+, инициированного Россией, и пандемии коронавируса. Несмотря на то, что Центробанк не стал трогать ключевую ставку, сохранив ее на уровне 6% годовых, регулятор отметил – снижения в ближайшее время не будет, а вот повышение вполне возможно.
- Такая конъюнктура и ожидания от действий регулятора заставили банки реагировать. Банк «Открытие» поднял ставку по ипотеке на 1,5%, но пока не спешит менять ставку по другим кредитам. Совкомбанк решил привлечь рублевые активы и поднял ставку по вкладам в рублях. То же самое проделал «Тинькофф банк», который не тронул проценты по кредитам.
- Росбанк и Райффайзенбанк повысили ставку по ипотеке до заседания Центрального банка. В банке «Зенит» собираются увеличить стоимость кредитования.
- ВТБ и Почта Банк не собираются повышать ставки по кредитам, но и по вкладам тоже. «ОТП Банк» и «Хоум кредит» следят за ситуацией и готовы реагировать повышением.
- Как писали «Ведомости» в начале марта, девальвация рубля заставила ЮниКредит Банк и Транскапиталбанк повысить стоимость ипотеки на 1,5% – до 10,4-13,% и 9,99-10,29% соответственно. В банках отмечали, что повышение затронет только новых клиентов банка, а старых и тех, кто обратился за кредитом до конца марта, не коснется.
- Корректировать ставки планируют Абсолют Банк и Альфа-банк. В Сбербанке и Газпромбанке от комментариев отказываются.
Меры поддержки
- В пятницу, 20 марта, глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала ряд дополнительных мер в отношении ипотечного кредитования. Для банков решено снизить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, а также по кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве – их выдача начнется с 1 апреля.
- Со своей стороны российским правительством был подготовлен ряд мер, направленных на поддержку экономики на фоне разрастающейся пандемии коронавируса. В частности, как заявлял глава кабмина Михаил Мишустин, банкам рекомендовано реструктуризировать кредиты физических лиц. А также не назначать пени и штрафы, в первую очередь, для тех клиентов, кто подтвердит заболевание коронавирусом.
- Также планируется расширить программу по кредитам малого и среднего бизнеса по льготной ставке 4% (сегодня 6%). Остальные меры предусматривают авансирование обязательных платежей, пенсий, а также других соцвыплат. Речь также идет о налоговых каникулах для туристической и авиационной отраслей. Для малого и среднего бизнеса могут предоставляться квартальные отсрочки.
Эксперты предсказывают шок
- Из-за пандемии коронавируса и падения нефтяных цен может произойти ситуация с повторением кредитных шоков, которые наблюдались в 2008 и 2014 годах. Об этом упоминается в обзоре рейтингового агентства НКР, который оказался в распоряжении РБК. Аналитики изучили, как предыдущие кризисы повлияли на банки, а также смоделировали три возможных стресс-сценария для сектора.
- При самом умеренном из них от банков будет требоваться практически удвоить резервы на возможные потери по ссудам. Также произойдет снижение прибыли на десять процентов. Однако, если же шок будет более серьезным, то в результате банки могут столкнуться с убытками в размере до 900 млрд руб. РБК уточняет, что эксперты берут за основу показатель прибыли до налогообложения.
- «При реализации любого из сценариев банковский сектор сохранит существенный запас капитала», – заявляют эксперты. Не исключая при этом, что ряду крупных банков может понадобиться докапитализация.
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