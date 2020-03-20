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5 долларов за баррель нефти не за горами. Россию ожидает тяжелейший кризис
20 Марта 2020 5215 1 Экономика
Нефтяные цены на фоне «ценовой войны» и упавшего спроса из-за коронавируса могут рухнуть гораздо ниже 20 долларов за баррель. Опрошенные Bloomberg аналитики допустили снижение стоимости бочки до 5 долларов. До них пессимистичным прогнозом поделился японский банк Mizuho, который предсказал отрицательную стоимость нефти по аналогии с попутным газом в Техасе, где его проще было продать за доплату, нежели сжигать. Стоимость российской марки нефти и без того упала до 18 долларов и приблизилась к себестоимости производства. Худший сценарий заключается в том, что мир, столкнувшись с глобальной рецессией, может войти в затяжной период низких цен.
Отрицательная стоимость
- Стоимость нефти упадет ниже 20 долларов США (сейчас 30 долларов), считают 18 из 20 опрошенных Bloomberg экспертов. Больше всего достанется американской марке WTI, которая будет торговаться на 3-5 доллара дешевле. Ниже 20 долларов нефть уйдет в середине апреля, прогнозирует директор индийской нефтегазовой компании Bharat Petroleum Corp Рамамуфри Рамачандрана. Это означает, что нефть вернется в начало 2000-х годов.
- Хуже «ценовой войны» Саудовской Аравии и России может быть только то, что игроки на рынке стали закупать топливо в запасы, надеясь на будущий рост котировок, говорят аналитики. Но производители не станут добывать нефть себе в убыток. Эксперты полагают, что они перестанут извлекать нефть после того, как цена опустится ниже стоимости добычи.
- По крайней мере, это справедливо в отношении американской марки WTI. Ее себестоимость составляет 20 долларов США, говорит аналитик китайского хедж-фонда Shaghai Youlin Investment Management Co Чжан Чэньфэн. В следующий же месяц нефтяные котировки достигнут 15 долларов за баррель. Это означает, что американские производители должны уйти с рынка и прекратить добычу.
- Во втором квартале, по прогнозу Goldman Sachs, нефть будет стоить не более 20 долларов за баррель марки Brent. То есть так же ниже себестоимости WTI. В связи с этим в Техасе впервые с 1970-х годов производители решили снизить объемы добычи, которые составляют рекордные 13 млн баррелей в сутки. До этого США всегда отказывались регулировать цены на нефть, сотрудничая с ОПЕК и Россией. Сейчас они требуют от президента Дональда Трампа ввести нефтяное эмбарго против России, чтобы избавиться от конкурента и поднять цену на нефть. Американские нефтяники готовы прибегнуть к грязным методам нечестной конкуренции, чтобы сохранить свои скважины и доходы.
- По другому прогнозу Citigroup, баррель Brent во втором квартале снизится до 17 долларов или даже ниже. Это убьет американскую нефтяную отрасль и приведет к полной остановке производства. Аналитики Citigroup не исключают, что цены могут снизиться и до 5 долларов за баррель, а, возможно, и ниже из-за нехватки хранилищ и проблем с логистикой.
- Цена в 2020 году останется на уровне 20 долларов за баррель, полагают в Energy Aspects, а в апреле вполне возможно провалится до 10 долларов. Спасти ситуацию может только одно: если добыча сланцевой нефти упадет быстрее заполнения хранилищ.
Россию ждет кризис
- По мнению экс-министра экономики России, советника председателя правления ОАО «Роснано», доктора экономических наук Якова Уринсона, в случае падение цен до 5 долларов за баррель Россию ожидает тяжелейший кризис, который можно сравнить с дефолтом 1998 года.
- «Самая низкая цена была в 1998-м в августе – 12 долларов за баррель. Случился известный кризис. Если сейчас она опустится до этих отметок, то нашей экономике придется очень тяжело. Не исключен серьезный кризис с достаточно неприятными последствиями», – отметил он в разговоре с URA.RU.
- При этом Уринсон считает, что вариант развития событий, при котором цена нефти рухнет до 5 долларов, вряд ли произойдет, поскольку нефть пользуется спросом не только у китайских и американских предприятий. Вероятно, что реальный курс будет колебаться в интервале от 25 до 30 долларов за бочку.
Рукотворный кризис
- Цены на нефть упали с 60 долларов до 24 на фоне разрыва соглашения ОПЕК+: Россия отказалась сократить объем добычи на 500 тыс. баррелей для поддержания цен, в ответ на что Саудовская Аравия пообещала нарастить добычу до 12 млн баррелей в сутки и продавать 1,3 млн баррелей из резерва, а также предоставить скидки: Европе 10 долларов от стоимости Brent, США – 7 долларов, Китаю – 6 долларов. Об увеличении добычи и понижении цен так же заявили ОАЭ, Ирак и Кувейт. В результате произошел обвал котировок.
- По информации Bloomberg, наследный принц Мохамед бин Салман попросил связать его с президентом Владимиром Путиным перед провалом соглашения. Но российская сторона отказала ему в общении с первым лицом. Компания «Роснефть» приветствовала разрыв соглашения, по словам пресс-секретаря компании, сделка была невыгодна России и ввела к потере ключевых рынков. После обрушения котировок и предложения Саудовской Аравии Россия с 6 марта не смогла продать ни одного барреля нефти Urals в Европе и Китае – покупатели отказываются от российского ресурса в пользу саудовского.
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Почему автор решил, что при низкой цене на нефть Россия чуть ли не развалится, непонятно. Многие страны нефть и газ импортируют и живут при этом нормально. Проживёт как-нибудь и Россия.