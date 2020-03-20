5 долларов за баррель нефти не за горами. Россию ожидает тяжелейший кризис 5215 1 Экономика

Нефтяные цены на фоне «ценовой войны» и упавшего спроса из-за коронавируса могут рухнуть гораздо ниже 20 долларов за баррель. Опрошенные Bloomberg аналитики допустили снижение стоимости бочки до 5 долларов. До них пессимистичным прогнозом поделился японский банк Mizuho, который предсказал отрицательную стоимость нефти по аналогии с попутным газом в Техасе, где его проще было продать за доплату, нежели сжигать. Стоимость российской марки нефти и без того упала до 18 долларов и приблизилась к себестоимости производства. Худший сценарий заключается в том, что мир, столкнувшись с глобальной рецессией, может войти в затяжной период низких цен.