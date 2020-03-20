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Россия побеждает в нефтяной войне, но получит санкции. США готовят нефтяное эмбарго

20 Марта 2020 6298 2 Экономика
Россия побеждает в нефтяной войне, но получит санкции. США готовят нефтяное эмбарго

Первыми в «ценовой войне» между Россией и Саудовской Аравией нервы сдали у США. Лоббисты производителей сланцевой нефти обратились в администрацию Белого дома и потребовали от президента Дональда Трампа усмирить враждующие стороны, дестабилизировавшие рынок нефти. Более того, впервые с 1970-х годов производители нефти в штате Техас предложили регулятору нефтяной отрасли снизить объем добычи. До этого США наотрез отказывались регулировать добычу и извлекали из недр рекордные 13 млн баррелей в сутки. Однако схватка России и Саудовской Аравии стала для американских нефтяников войной на уничтожение. Этого и добивалась Москва, опрокинув нефтяной рынок.

Прекратите немедленно

  • Американские сенаторы потребовали от Саудовской Аравии отказаться от увеличения добычи и снижения цен на свою нефть для покупателей на всех рынках. По данным издания Politico, 13 сенаторов написали письмо наследному принцу Мохаммеду бин Салману. В нем они отметили, что планы нефтяного королевства по увеличению добычи совпали с моментом, когда «финансовые рынки мира уже несли серьезные потери» от пандемии коронавируса.
  • Они отметили, что Эр-Рияд всегда выступал стабилизирующей силой на мировых рынках, но решение увеличить добычу с 9,7 до 12 млн баррелей в сутки и довести мощности до 13 млн баррелей ставят это под сомнение. Так же как и скидки 10 долларов для Европы, 6 долларов для Азии и 7 долларов для США от цены Brent. Сенаторы призвали «проявить конструктивное лидерство» и стабилизировать мировую экономику.
  • После прямого обращения к наследному принцу сенаторов Министерство финансов США попросило президента Дональда Трампа выделить 10-20 млрд долларов для закупки нефти в стратегический резерв, сообщил в интервью Fox Business глава ведомства Стивен Мнучин. Он объяснил это решение привлекательностью цен для заполнения резервов, которые могут пополняться 10 лет и решат вопросы с будущим производством энергоносителей. Журналисты допускали, что за этой мерой стоит желание властей поддержать добытчиков в условиях небывалого падения цен.

Россия может получить эмбарго

  • Однако на этом поиск решений проблемы катастрофически низких цен на нефть США не прекратили. О другом подходе пишет The Wall Street Journal. По данным издания, Белый дом может ввести против России санкции за разбалансировку рынка нефти. Мишени санкций и условия введения ограничений пока неизвестны. Недавно Минфин США расширил санкции против «Роснефти» и ее дочерних предприятий: Rosneft Trading SA и TNK Trading SA за торговлю венесуэльской нефтью.
  • Сенатор-республиканец Кевин Крамер написал в письме Трампу, что против России надо ввести нефтяное эмбарго за то, что она стремится «выбить почву из под ног» американских сланцевых добытчиков. Также санкции должны быть введены против стран ОПЕК, Саудовской Аравии и Ирака, считает он. Но с саудитами в США намерены договариваться дипломатическим путем. Сенаторы уже попросили вернуться к прежним объемам добычи Эр-Рияд, чтобы поднять цены с 17-летних минимумов.
  • В ближайшее время Госдеп обсудит вопрос с саудитами. Но в американском внешнеполитическом ведомстве хотят не только договориться о возвращении к прежним объемам добычи. Еще одна цель переговоров – добиться отказа Эр-Рияда от какого-либо сотрудничества с Москвой в будущем.

Путин отказался говорить

  • 6 марта Россия вышла из сделки ОПЕК+, отказавшись сократить добычу на 500 тыс. баррелей для поддержания цены на нефть. После этого цены в течение двух недель рухнули до 24,6 долларов – уровня 2003 года. Россия плохо выполняла прежние договоренности с ОПЕК+, которые были заключены в 2016 году.
  • По словам совладельца ЛУКОЙЛ Леонида Федуна, за несколько дней до судьбоносного заседания ОПЕК+ совещание с нефтяниками провел президент Владимир Путин. Он попросил продлить сделку на прежних условиях. Позднее глава Минэнерго Александр Новак сказал, что саудиты отказались от сохранения статус-кво.
  • В действительности, по словам источников Bloomberg, кронпринц Мохаммед бин Салман запросил прямой телефонный разговор с Путиным, когда услышал от российской делегации нежелание идти на компромисс. Но ему отказали в общении с первым лицом.
  • Федун утверждает, что «отдельные государственные компании активно лоббировали» идею о выходе из сделки ОПЕК+. Пресс-секретарь «Роснефти» после разрыва соглашения заявил, что компании и России это соглашение было не выгодно. Россия якобы теряла рынки и позволяла захватывать их добытчикам сланцевой нефти.
  • В результате после расторжения сделки Россия в течение двух недель не может продать свою нефть ни в Европе, ни в Азии из-за скидок Саудовской Аравии, а стоимость российской марки Urals опустилась до 18 долларов за баррель, что катастрофично для бюджета России и не предусмотрено ни в одном кризисном сценарии правительства.
  • Как писало агентство Bloomberg, Россия добивалась того, чтобы производители сланцевой нефти разделили ущерб от падения спроса на сырье. По утверждению одного из участников встречи с Путиным, именно это обсуждалось с президентом, а не продление сделки. Также Путин захотел «наказать США за вмешательство» в проект трубопровода «Северный поток-2», считает президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин. Однако теперь США могут наказать Россию и ввести полное нефтяное эмбарго против Москвы.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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13:08, 20.03 0 0
Александр:

Получается: "Назло бабушке отморожу себе уши". Цена на нефть упала и будет падать, США Европа , Китай получат дешёвую нефть и соответственно развитие, Россия получит устойчивую рецессию. Есть над чем задуматься президенту Президент РФ ожидает рост ВВП 5-7%, но даже заявленные Минэкономразвития 1,9% вызывают сомнения. При существующей системе управления на ожидания президента не выйти. Что делать, каким путём выйти на постоянный уверенный рост технико-экономических и социально-экономических показателей. Многое зависит от самого президента РФ. Владимир Владимирович Путин, может всё таки пора избавиться от наркотической зависимости нефти и другого сырья. Хватит быть сырьевым придатком цивилизованных стран. Как это сделать? Читайте на яндекс диске: 01 Основные направления концепции экономического развития России. Вы поймёте как грамотно бороться с бедностью, ликвидировать коррупцию, развивать регионы и многое другое.

11:44, 20.03 3 2
Ленин:

Россия побеждает в нефтяной войне,.. Думаю, это писал балбес.

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