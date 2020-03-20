Россия побеждает в нефтяной войне, но получит санкции. США готовят нефтяное эмбарго 6298 2 Экономика

Первыми в «ценовой войне» между Россией и Саудовской Аравией нервы сдали у США. Лоббисты производителей сланцевой нефти обратились в администрацию Белого дома и потребовали от президента Дональда Трампа усмирить враждующие стороны, дестабилизировавшие рынок нефти. Более того, впервые с 1970-х годов производители нефти в штате Техас предложили регулятору нефтяной отрасли снизить объем добычи. До этого США наотрез отказывались регулировать добычу и извлекали из недр рекордные 13 млн баррелей в сутки. Однако схватка России и Саудовской Аравии стала для американских нефтяников войной на уничтожение. Этого и добивалась Москва, опрокинув нефтяной рынок.