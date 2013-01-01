За время пандемии власти Москвы поддержали бизнес на 85 млрд рублей



Комментируя в своем блоге действия властей российской столицы, которые были предприняты во время коронавирусной пандемии, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что малый и средний бизнес являются основой городской экономики.

Стоимость пакета правительственных мер по поддержке бизнеса в этот сложный период, достигла более восьмидесяти миллиардов рублей. По словам градоначальника,И в этом плане именно компаниям МСП пришлось принять на себя самый сложный удар.

«В помощь московскому бизнесу правительство Москвы разработало несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей», - проинформировал Собянин.

Говоря об основах московской экономики, глава города пояснил, что на сегодняшний день порядка 776 тысяч небольших предприятий не только обеспечивают работой около 2,7 миллиона человек, но и формируют более 20% бюджета Москвы.

В общей сложности городские власти приняли четыре пакета антикризисных мер, и к середине июля они коснулись более 36 тысяч организаций. В рамках поддержки у МСП была возможность получить льготные кредиты, субсидии и гранты.

Однако в этом плане остается понимание того, что после того, как будут отменены все ограничения, проблемы останутся. Если издержки и смогут вернуться на прежний уровень, то для восстановления докризисного состояния многим МСП может потребоваться несколько месяцев или даже лет.