Вторую очередь животноводческого комплекса за 2 млрд рублей начали строить в Ивановской области



Более ста рабочих мест будет создано в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области в новом животноводческом комплексе, рассчитанном на производство 7,5 тыс. тонн свинины в год. Инвестиции в проект составляют около 2 млрд рублей. На строительстве второй очереди комплекса компании «Тарбаево» занято 150 рабочих. Запуск комплекса намечен на конец 2021 года.

К новому комплексу строится новая подъездная дорога протяженностью 5 км. Идет сооружение коммуникаций. Специализация новой фермы — производство высококачественного, но недорогого мяса свинины. Планируется содержать около 35 тысяч животных единовременно. Поля вокруг строящегося животноводческого комплекса будут задействованы для выращивания фуражной пшеницы.

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