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Высокоэкологичный цех стоимостью 1,5 млрд рублей запущен на заводе растительных масел в Орле

Окт 6
Орловская область Центральный федеральный округ
Высокоэкологичный цех стоимостью 1,5 млрд рублей запущен на заводе растительных масел в Орле


Благодаря реализации инвестпроекта жители Орла начали дышать чистым воздухом. АО «Орелмасло» запустило новый маслоэкстракционный цех, оснащенный британским оборудованием. Теперь предприятие будет получать масло способом «холодного отжима». Это позволит полностью избавиться от неприятного запаха, выделявшегося в процессе производства. Инвестиции составили 1,5 млрд рублей. На предприятии дополнительно создано 50 рабочих мест.

Технологический процесс позволяет производить продукцию, отвечающую самым высоким требованиям российских и международных стандартов качества и экологии. Мощность нового производства – переработка 1,2 тысячи тонн маслосемян в сутки.

Новый цех экстракции рассчитан на переработку семян подсолнечника, рапса и сои. Кроме масла, на предприятии будет производиться соевый шрот, который востребован при изготовлении кормов для животных. Таким образом, завод становится многофункциональным по возможности переработки масличных культур.

Реализация проекта позволит увеличить переработку семян почти в два раза – с 215 до 400 тысяч тонн в год, что положительно скажется на объемах производства, расширении рынка сбыта как самого завода, так и орловских аграриев.

Внедрение передовых технологий позволит завоевать новые рынки сбыта и увеличить экспорт, считают на предприятии.



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