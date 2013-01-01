Во втором квартале компании малого и среднего бизнеса заняли у банков 700 млрд рублей



С апреля по июнь российские МСП взяли займов на 699,5 млрд рублей. Этот показатель, как пишут «Известия» со ссылкой на данные ОКБ, СПАРК и Frank RG, на 26% больше прошлого года. Вместе с этим, как отмечается, в самый разгар пандемии МСП улучшили свою платежную дисциплину и смогли привлечь новые ссуды.

Самыми активными пользователями кредитов оказались представители малого и микробизнеса: в общей сложности объем выдач достиг 272 млрд рублей (в прошлом году 140 млрд).

У малого бизнеса тоже зафиксирована задолженность: на четверть (с 223 млрд до 282 млрд рублей). А вот у средних компаний, наоборот, интерес к займам сократился. Как уточняют эксперты, выдачи для таких компаний сократились на 5,7% квартал к кварталу, или 145 млрд рублей.

Кроме этого, как пишет издание со ссылкой на данные исследования, аналогичную динамику показал и кредитный портфель субъектов МСП. Если переводить в абсолютные значения, то он вырос на 132 млрд (с 4,49 трлн до 4,62 трлн рублей). Вместе с этим год к году больше всего портфель увеличивался у микробизнеса, при том, что малые и средние компании слегка отстали, показав рост на 10,1 и 10,9% соответственно.

Вместе с этим наблюдается и рост числа кредитующихся компаний во всех категориях. Так, в микробизнесе этот показатель вырос с 4,5 до 5,6%, в малом бизнесе — с 11,8 до 13,3%, а в среднем — 29,8%. В общей сложности, как свидетельствуют данные ФНС, в России зарегистрировано 2,3 млн юрлиц.

Несмотря на рост числа займов, малый бизнес смог миновать роста просрочек. В частости, в отношении микрокомпаний зафиксирован лучший результат по данному показателю с 2014 года. Так, только 9,6% предприятий с активными займами просрочили платежи на 30+ дней за последние полгода. Малые фирмы имеют показатели два раз лучше: платили невовремя всего 4,2%. Что касается средних компаний, то здесь дисциплина пошла на спад: объем просрочек вырос с 3,1 до 3,4%, но в общем, как уточняют аналитики, они сохраняют «более высокое качество обслуживания долга».