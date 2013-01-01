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Владимир Маслов: Цифровое развитие Арктики

Ноя 12
ТПП РФ
Владимир Маслов: Цифровое развитие Арктики


Цифровая трансформация регионов Арктической зоны – одна из возможностей для повышения качества жизни населения на данных территориях, а также развития, создания нового бизнеса, дополнительных рабочих мест. Об этом - материал директора Департамента цифрового развития ТПП РФ Владимира Маслова.

ТПП РФ, как крупнейшее предпринимательское объединение страны, в первую очередь работает над вопросами развития предпринимательства в Арктических территориях.

Исходя из этого, у нас есть ряд предложений, которые необходимо учитывать, работая в данном направлении.

Первое. Присутствие АйТи бизнеса на рассматриваемых территориях минимально, одна из основных причин – отсутствие необходимой инфраструктуры связи. Интернет, мобильная связь, в хорошем качестве – это есть в крупных, по меркам Арктики, городах, районных центрах. Для того чтобы АйТи бизнес развивался, а традиционный бизнес проводил цифровые преобразования, необходимо субсидировать затраты бизнеса на создание инфраструктуры связи. Или субсидия или возможность налоговой льготы, размер которой можно обсуждать. В итоге мы можем получить не только выгоду для конкретного предприятия, но и населения, которое тоже может использовать инфраструктуру.

Второе. Затраты на приобретение высокотехнологичного оборудования, отечественного программного обеспечения, технологий целесообразно субсидировать за счет программ уполномоченных ФОИВов, институтов развития. Хочу отметить, что нас хорошие программы Минцифры, ФРП, других институтов, но их разработчики часто далеки от жизненных реалий бизнеса. Сложно представить, что для малого предприятия на крайнем Севере цифровизвция – задача номер один. Исходя из этого, не бизнес должен идти за субсидиями, а органы власти, институты развития должны идти к бизнесу, точечно работать, хотя бы в арктических территориях. И не должно быть так, что «это программа Минцифры, это Минэка» и одни про другую ничего не знают. Нужен комплексный, симбиозный подход.

Третье – кадры. Цифровая трансформация реального сектора без кадров не случается. Однозначно нужны гранты на обучение АйТи специальностям действующих сотрудников предприятий, собственников, с обязательствами их трудоустройства в отечественных АйТи компаниях. Нужно показать бизнесу в арктических территориях возможности приема айтишников на удаленную работу, мы занимаемся такой работой с членами ТПП из сектора АПК – там аналогичные проблемы.

Далее. Создание АйТи бизнеса в рассматриваемых территориях – особый вопрос. Тут однозначно нельзя обойтись без режима особого благоприятствования. Бизнес из других регионов должен понимать – зачем ехать, а местный – зачем оставаться. Это могут быть налоговые льготы, льготы по социальным, пенсионным платежам, кредиты под минимальную ставку. Но все должно быть просто и без барьеров. Кто-то скажет, что будут злоупотребления – могу сказать, что в век цифровых технологий эти процессы можно контролировать онлайн, без вмешательства в хозяйственную деятельность бизнеса.

Пятое. ТПП РФ неоднократно отмечала, что мы еще можем стать центром притяжения иностранного АйТи бизнеса. Эксперимент можно сделать в регионах Арктической зоны. Онлайн регистрация компаний для нерезидентов, онлайн офис, онлайн отчетность, онлайн упрощенная регистрация товарных знаков, авторских прав и все из любой точки мира, добавим сюда упрощенный валютный контроль, взвешенные налоговые ставки и обязательства в виде наличия некоторого числа работников из арктических территорий, айтишников и интерес обеспечен. Примеры таких экспериментов не в комплексе, а отдельно есть.

И в заключении – еще одна задача, решая которую, мы выходим на решение более глобальной проблемы. Айти бизнес, его работники, хотят жить в комфортной среде, комфортных условиях, выбирают лучшие точки мира, которые находятся далеко за пределами Арктической зоны.

Тут необходимо работать региональным и муниципальным властям при поддержке профильных ФОИВов. С одной стороны – занимаясь цифровой трансформацией городской среды, внедрением сервисов, а с другой – развивать комфортную среду для работы бизнеса, коворкинги, инкубаторы, технолгические центры, я уже не говорю о социальной сфере, это задача параллельна цифровой повестке. Но этим необходимо заниматься комплексно и не в рамках пилотного, конкурсного финансирования, а в рамках постоянных, запланированных расходов, с понятными сроками и показателями эффективности. Привлекать сюда бизнес на условиях ГЧП, тогда это станет возможным.

12 Ноя 2020, ТПП РФ


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