В Ульяновской области «УАЗ» выпустил новую модификацию реанимобиля с оборудованием высшего разряда



Ульяновский автомобильный завод приступил к поставкам нового реанимационного автомобиля, разработанного на базе модели «Профи». Оборудованная по высшему разряду спецверсия реанимобиля предназначена для проведения интенсивных лечебных мероприятий, транспортировки и мониторинга состояния «тяжелых» пациентов на догоспитальном этапе. Уже в мае первая партия из 132 реанимобилей УАЗ АСМП класса С поступит в медицинские учреждения регионов в рамках федеральной программы по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Уже в базовом варианте исполнения спецавтомобиль полностью укомплектован для проведения оперативных реанимационных действий. В салоне предусмотрен бифазный дефибриллятор-монитор со встроенным принтером, взрослыми и детскими электродами, функциями электрокардиостимуляции и другое оборудование.

Бригада медиков может оперативно воспользоваться транспортным реанимационно-анестезиологическим монитором со встроенным принтером и функцией переноса необходимых данных в компьютер.

Для щадящей перевозки пациентов салон оснащен вакуумным иммобилизационным матрасом и реанимационной укладкой для оказания экстренной помощи. Многофункциональная тележка-каталка со съемными носилками позволяет регулировать положения высоты, автоматически фиксировать опоры и т.д.

Спецавтомобили оснащаются 2,7-литровым двигателем (149,6 л.с. и 235 Нм) и 5-ступенчатой коробкой передачю. Подключаемый полный привод позволяет максимально оптимизировать движение в условиях плохих дорог и сельской местности. Термо- и шумоизолированный каркасный модульный блок с наружными стеклопластиковыми панелями армирован для надежной фиксации оборудования.

На новый реанимобиль УАЗ АСМП класса С распространяется официальная гарантия производителя — три года или 100 тыс. км пробега.

Ульяновская область, Приволжский федеральный округ