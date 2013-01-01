В Ульяновской области «УАЗ» выпустил новую модификацию реанимобиля с оборудованием высшего разряда
Ульяновский автомобильный завод приступил к поставкам нового реанимационного автомобиля, разработанного на базе модели «Профи». Оборудованная по высшему разряду спецверсия реанимобиля предназначена для проведения интенсивных лечебных мероприятий, транспортировки и мониторинга состояния «тяжелых» пациентов на догоспитальном этапе. Уже в мае первая партия из 132 реанимобилей УАЗ АСМП класса С поступит в медицинские учреждения регионов в рамках федеральной программы по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Бригада медиков может оперативно воспользоваться транспортным реанимационно-анестезиологическим монитором со встроенным принтером и функцией переноса необходимых данных в компьютер.
Для щадящей перевозки пациентов салон оснащен вакуумным иммобилизационным матрасом и реанимационной укладкой для оказания экстренной помощи. Многофункциональная тележка-каталка со съемными носилками позволяет регулировать положения высоты, автоматически фиксировать опоры и т.д.
Спецавтомобили оснащаются 2,7-литровым двигателем (149,6 л.с. и 235 Нм) и 5-ступенчатой коробкой передачю. Подключаемый полный привод позволяет максимально оптимизировать движение в условиях плохих дорог и сельской местности. Термо- и шумоизолированный каркасный модульный блок с наружными стеклопластиковыми панелями армирован для надежной фиксации оборудования.
На новый реанимобиль УАЗ АСМП класса С распространяется официальная гарантия производителя — три года или 100 тыс. км пробега.
Ульяновская область, Приволжский федеральный округ
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