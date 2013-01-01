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В Ульяновской области передали на испытания первый транспортный самолет Ил-76МД-90А

Май 19
Ульяновская область Приволжский федеральный округ
В Ульяновской области передали на испытания первый транспортный самолет Ил-76МД-90А


Этот военный тяжелый транспортник сошел с новой поточной линии сборки на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске, который входит в Объединенную авиастроительную корпорации в составе ГК Ростех, и отправился на летно-испытательную станцию этого предприятия.

Как сообщает пресс-центр ОАК, на Ульяновском авиазаводе внедрили передовые технологии и создали новую поточную линию, которая на 38% уменьшит трудоемкость сборки самолетов. На каждой из десяти рабочих станций этой линии поэтапно собирают элементы самолета, производят стыковку отсеков фюзеляжа, крыла, хвостового оперения, а также монтаж силовых установок и систем самолета. Высокую точность стыковки обеспечивает система лазерного позиционирования агрегатов.

Первым на новой поточной линии был собран Ил-76МД-90А  - новейшая модификация легендарного Ил-76, созданного в ОКБ Ильюшина и предназначенного для перевозки десанта, военной техники и других грузов.

Ил-76МД-90А рассчитан на полеты дальностью до четырех тысяч километров и способен перевозить на борту до 60 тонн. Транспортный самолет оснащен новыми двигателями  и жидкокристаллическими дисплеями вместо стрелочных приборов. При этом создатели сохранили в этой модели испытанную временем схему шасси, которая позволяет всему «семейству» использовать для взлета и посадки грунтовые полосы.

Собранный на Авиастар-СП самолет в ближайшее время пройдет наземные и лётные испытания и будет передан заказчику. На новой производственной линии завод в Ульяновске планирует обеспечить серийный выпуск десяти и более самолетов Ил-76МД-90А в год.



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