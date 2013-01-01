В Удмуртской Республике запустили импортозамещающее производство чип-конденсаторов для электроники
Сарапульский завод "Элеконд" запустил серийное производство устройств, которые позволяют накапливать и хранить энергию, сглаживать пульсации токов. Производимые в Удмуртии устройства имеют более длительный срок службы и более широкий диапазон рабочих температур,чем зарубежные аналоги.
Новое серийное производство алюминиевых конденсаторов вертикальной чип-конструкции для поверхностного монтажа на заводе "Элеконд" было создано при поддержке Фонда развития промышленности.
В целом в модернизацию производства было инвестировано около 500 млн рублей. На средства предоставленного ФРП льготного займа (280 млн рублей под 5% годовых) закупили новое оборудование. На предприятии освоили современные технологии производства и наладили выпуск чип-конденсаторов, которые отвечают всем международным стандартам.
Планируется, что основными потребителями этой продукции станут структуры РЖД и МЧС, предприятия Роскосмоса и Росатома. В дальнейшем завод планирует расширить географию поставок и выйти на новые рынки сбыта.
Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ
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