В Удмуртской Республике запустили импортозамещающее производство чип-конденсаторов для электроники



Сарапульский завод "Элеконд" запустил серийное производство устройств, которые позволяют накапливать и хранить энергию, сглаживать пульсации токов. Производимые в Удмуртии устройства имеют более длительный срок службы и более широкий диапазон рабочих температур,чем зарубежные аналоги.

Чип-конденсаторы используют для преобразования напряжений в электронике, источниках питания, светотехнике, робототехнике, системах управления, в медицинском, нефтегазовом оборудовании, а также в железнодорожной автоматике и оборудовании аэропортов. Конденсаторы, которые начал производит сарапульский завод, могут бесперебойно работать при температурах от минус 60 до плюс 105 градусов Цельсия, а срок их службы достигает 25 лет.

Новое серийное производство алюминиевых конденсаторов вертикальной чип-конструкции для поверхностного монтажа на заводе "Элеконд" было создано при поддержке Фонда развития промышленности.

В целом в модернизацию производства было инвестировано около 500 млн рублей. На средства предоставленного ФРП льготного займа (280 млн рублей под 5% годовых) закупили новое оборудование. На предприятии освоили современные технологии производства и наладили выпуск чип-конденсаторов, которые отвечают всем международным стандартам.

Планируется, что основными потребителями этой продукции станут структуры РЖД и МЧС, предприятия Роскосмоса и Росатома. В дальнейшем завод планирует расширить географию поставок и выйти на новые рынки сбыта.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ