Первый год участия Удмуртии в нацпроекте показал рост производительности труда



В 2019 году Удмуртская Республика приняла участие в национальном проекте «Производительность труда». Подведение итогов показало получение хороших результатов - рост производительности труда в регионе составил 115,45%, тогда как в целом по России достиг 105,2%.

Удмуртская Республика стала одним из первых регионов, вошедших в программу реализации национального проекта «Производительность труда». По итогам 2019 года регион показал рост производительности труда в районе 115,45%, в то время как в целом по России он достиг 105,2%.

По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, в течение года к реализации нацпроекта присоединились 28 предприятий, проделавших серьезную работу по оптимизации своей производственной деятельности. А специалисты Министерства промышленности и торговли Республики решали задачу привлечения к участию в проекте как можно большего количества компаний, занятых в несырьевых отраслях региона.