Первый год участия Удмуртии в нацпроекте показал рост производительности труда
В 2019 году Удмуртская Республика приняла участие в национальном проекте «Производительность труда». Подведение итогов показало получение хороших результатов - рост производительности труда в регионе составил 115,45%, тогда как в целом по России достиг 105,2%.
По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, в течение года к реализации нацпроекта присоединились 28 предприятий, проделавших серьезную работу по оптимизации своей производственной деятельности. А специалисты Министерства промышленности и торговли Республики решали задачу привлечения к участию в проекте как можно большего количества компаний, занятых в несырьевых отраслях региона.
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