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В Тверской области появились первые резиденты инновационно-промышленного парка «Боровлево-3»

Июл 22
Тверская область Центральный федеральный округ
В Тверской области появились первые резиденты инновационно-промышленного парка «Боровлево-3»


На площадке парка компания «Фодеско-МАК» построит высокотехнологичный завод по выпуску комплектующих для пресс-форм и штампов, а компания «Герс Технолоджи» создаст производство оборудования для бурения нефтегазовых скважин.

Как сообщает пресс-служба Правительства Тверской области, решение по резидентам было принято на заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства Верхневолжья,

Ранее обе эти компании подписали соответствующие инвестиционные соглашения с Правительством Тверской области на ПМЭФ-2021.

Резиденты парка «Боровлево-3»  получат ряд преференций - освобождение от налога на имущество, сниженные ставки налога на прибыль. Кроме того, их обеспечат инфраструктурой, которую региональные власти создадут, в том числе, за счёт средств, сэкономленных благодаря реструктуризации кредитов областного бюджета.

Специализирующаяся на производстве спецприспособлений для станков и оборудования компания «Фодеско-МАК» планирует на территории парка «Боровлево-3» построить и ввести в эксплуатацию в 2022 году новые цеха площадью около 3,5 тысяч кв. м. В дальнейшем производственные площади  планируется расширить до 5 тысяч кв.м. Это позволит компании увеличить выпуск продукции для внутреннего рынка и на 60-70 процентов нарастить объемы экспортных поставок в страны СНГ и Евросоюза.

Компания «Герс Технолоджи» построит  в инновационно-промышленном парке под Тверью свой центр разработки и производства современного оборудования для нефтегазовой отрасли и тем самым создаст около 80 новых рабочих мест.

Новые мощности нужны компании для того, чтобы выполнить соглашение с АНО «Центр «Арктические инициативы» о поставке телеметрического оборудования для проведения наклонно-направленного бурения нефтяных и газовых скважин. Объем поставок по этому соглашению составит 19,3 млрд рублей до 2031 года.

Произведенное в Тверской  области оборудование будет использоваться для бурения скважин на Арктическом шельфе и дальнейшей добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов.

 



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