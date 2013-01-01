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В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек

Сен 11
Москва Центральный федеральный округ
В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек


В Тверской глубинке появятся до 350 высокооплачиваемых рабочих мест: около деревни Кривцово Никулинского сельского поселения заложили памятный камень в основание нового завода корейской компании «Орион». За два года здесь будет построено современное предприятие по производству продуктов питания стоимостью 5 млрд рублей.

На первом этапе реализации проекта планируется строительство трёх цехов и запуск 7-8 производственных линий для выпуска различных видов кондитерских изделий. Предполагается, что первая очередь завода будет введена в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Земельный участок, выделенный под строительство, находится недалеко от автодороги М-10 «Россия». К предприятию будет вести подъездная дорога, что улучшит в целом социально-экономическое состояние территории.

Тверская область, Центральный федеральный округ



 
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