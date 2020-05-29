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В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей

Июн 3
Москва Центральный федеральный округ
В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей

В Тульской области на территории «ТОСЭР Ефремов» в рамках проекта по строительству завода по глубокой переработке фуражных зерновых культур ООО «ПромБиоТехнологии» начало строить новое производство по выпуску кристаллической глюкозы и кормовых добавок. Проект предусматривает вложение 2,9 млрд рублей инвестиций и создание 173 рабочих мест.
Общая площадь застройки составляет 5 тыс. кв. метров. При строительстве завода используются российские технологии. После выхода на полную мощность завод будет выпускать до 15 тыс. тонн в год кристаллической глюкозы.

Это будет второе производство в России, которое обеспечит 100% покрытие внутреннего спроса и сократит до минимума импорт этого продукта, который используется в медицине и пищевой промышленности. (Первое в РФ производство кристаллической глюкозы для фармацевтической отрасли создают на Кубани на крахмальном заводе «Гулькевичский»).

Кроме того, ООО «ПромБиТ» станет третьим в России производителем сульфата лизина (сбалансированной кормовой добавки), выпуская 24 тыс. тонн в год данного продукта. Еще одним продуктом нового производства станет микробиологический кормовой белок, объем выпуска которого составит 18 тыс. тонн в год.

Помимо создания конкурентоспособных продуктов будут также решены вопросы охраны окружающей среды и высокой энергоэффективности технологических процессов. Современный заводской комплекс будет обеспечен безотходными технологиями и автоматизированными линиями.

Запуск завода запланирован на 1 квартал 2021 года. Проект реализуется в рамках создания и развития инновационного биотехнологического кластера в регионе.

Тульская область, Центральный федеральный округ



 
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