В ТПП РФ считают, что пандемия оказала серьезное влияние на рынок золота



В последние месяцы цены на золото показали значительный рост. Так, если в середине марта драгоценный металл торговался ниже $1500 за тройскую унцию, то к концу июля стоимость золота превысила $1920, что является историческим рекордом. Ситуацию на рынке золота комментирует председатель Союза золотопромышленников России, член Комитета ТПП РФ по поддержке предпринимательства в сфере добычи, производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней Сергей Кашуба.

Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота. В мае 2020 года российские банки впервые за полгода стали наращивать запасы драгметаллов на балансе — на 6,2 т в пересчете на золото, что объясняется пандемией и опасениями второй волны заражений.

Рост цены на золото обусловлен общим беспокойством инвесторов по поводу кризисного состояния мировой экономики и финансовой системы, что связано с ограничениями, введенными для борьбы с коронавирусом практически во всех странах мира. Пандемия, несомненно, оказала существенное влияние на рынок золота как во всем мире, так и в России.

Россия наращивала объемы производства золота до начала пандемии коронавируса COVID-19, а ее последствия отрасль почувствовала уже в апреле и мае этого года. По данным Союза золотопромышленников России, отечественным компаниям удалось в начале 2020 года увеличить добычу золота на 5% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Мы также ожидаем, что по итогам года мировая и российская добыча золота вырастет, но не сильно, по сравнению с показателями прошлого года.

Однако, добыча – это только первый этап, далее идет закупка золота Центробанком, продажа банкам, ювелирным предприятиям и населению в виде ювелирных изделий (к сожалению, рынок покупки золотых слитков в наличной форме физическими лицами в России практически отсутствует по причине запретительного уровня НДС).

И здесь мы отмечаем значительное падение показателей, особенно это видно на колоссальном падении спроса на ювелирные изделия. Это вполне объяснимо. Трудно говорить о целесообразности покупки золота и золотых изделий, когда стоит вопрос об экономическом выживании как для большинства отраслевых предприятий, так и для жителей всей страны в условиях пандемии и связанных с ней ограничений.

Возникли и проблемы по экспорту золота. Ведь оно перевозится только самолетами, но в виду практического полного прекращения авиасообщения, перевозки драгметалла в мире на некоторое время прекратились.

В целом, на мировом рынке существует 5-10 факторов «за» дальнейший рост золота, 5-10 «за» его падение. Осенью 2020 года Союз золотопромышленников России планирует подготовить и выпустить исследование с прогнозом цен на золото, а также с серьезным анализом того, как пандемия повлияла на отечественный рынок золота, какие меры были предприняты бизнесом и государством и какие уроки отрасль должна вынести из этого.

Сейчас можно сказать только одно, что как в любой кризисной ситуации есть те, кто выиграл и те, то сильно проиграл. Последних, к сожалению, больше.