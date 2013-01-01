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В Томской области завершили модернизацию стеклотарного завода

Июн 9
Томская область Сибирский федеральный округ
В Томской области завершили модернизацию стеклотарного завода


В обновление производства завода Интергласс в поселке Самусь вложено почти полмиллиарда рублей. Половина этих средств в виде льготного займа объемом 244 миллиона рублей была предоставлена Фондом развития промышленности в рамках подписанного руководством региона соглашения с Минпромторгом.

Эти средства пошли в основном на закупку современного оборудования. На предприятии внедрена новая технология узкогорлого пресс-выдува, которая позволяет выпускать более прочные и легкие по весу стеклянные бутылки. При этом  мощность стеклоформующих машин увеличилась до 120 млн изделий в год.

В выигрыше от модернизации оказались все - и инвесторы, которые существенно сократили затрат сырье и электроэнергию, и потребители, которые теперь смогут снизить транспортные расходы.

При этом с 25 до 30 процентов увеличилась доля используемого при производстве вторсырья. И тем самым «Интергласс» увеличил объемы переработки отходов и свой вклад в реализацию  нацпроекта «Экология».

И это лишь первый этап модернизации, который стартовал в прошлом году. На втором этапе, который продлится до конца 2022 год, будет построена вторая очередь завода, который был был создан в 2018 году на базе обанкротившегося стеклотарного завода "Северскстекло" в Томкой области.

Как сообщает пресс-служба Правительства Томской области, «Интергласс» производит стеклобутылки объемом от 0,16 л до 1 л и стеклобанки от 0,25 л до 1 л. Эта продукция сегодня востребована предприятиями пищевой отрасли в регионах Сибири и Дальнего Востока



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