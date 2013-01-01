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В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы

Июн 9
Москва Центральный федеральный округ
В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы

В селе Александровском Томской области, которое находится в самом северном районе области на берегу Оби, возродили производство на базе закрытого в конце 1990-х рыбного гиганта СССР — Александровского рыбоконсервного завода. Новый завод будет ежедневно выпускать шесть тысяч банок консервов из речной рыбы местных промыслов. Инвестором выступило ООО «Ковчег» при поддержке региональных властей.
Завод, оснащенный современным оборудованием, будет производить 16 видов рыбных консервов, перерабатывая более 800 тонн речной рыбы в год. Местное сырье составит 95%. Будут возрождены рецептуры приготовления легендарных консервов, которые были популярны в советское время.

По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, открывшего завод в режиме видеосвязи, «карась с гречневой кашей, щука в масле, язь в собственном соку в свое время были известны на весь Советский Союз».

Рыбоперерабатывающий завод в Александровском – уже второй открытый в этом году в Томской области: в марте заработало аналогичное предприятие в поселке Предтеченск.

Сегодня Томская область занимает первое место среди регионов Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна по темпам роста переработки рыбы.

Томская область, Сибирский федеральный округ



 
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