В Томской области создали реактор непрерывного синтеза сырья для биоразлагаемых пластиков
Разработанный исследователями Томского политехнического университета опытный образец реактора позволяет быстрее и проще синтезировать мономеры высокого качества. Новая технология может быть использована в промышленности для производства пластика.
Биоразлагаемый пластик сегодня используется для создания имплантатов и других медицинских изделий, которые непосредственно контактируют с организмом человека. В перспективе, с учетом реализации экологических программ, такой пластик планируется применять вместо полистирола и пропилена при изготовлении одноразовой посуды и упаковочных материалов.
Но для того, чтобы такие производства были экономически эффективными, нужны технологии, снижающие себестоимость сырья для экологичных пластиков.
Как сообщает служба новостей ТПУ, Исследовательской школой химических и биомедицинских технологий университета создана лабораторная установка и разработана технология синтеза мономеров, в том числе, для биоразлагаемого пластика.
До сих пор синтез мономеров проводится поэтапно в нескольких реакторах. Созданное в ТПУ оборудование объединяет все стадии синтеза в одном реакторе благодаря тому, что основные реагенты находятся в газообразном состоянии. Непрерывный синтез существенно упрощает и в несколько раз удешевляет весь процесс создания пластиков.
Разработчики ведут переговоры о внедрении новой технологии синтеза мономеров с несколькими крупными российскими компаниями.
Широкое распространение таких технологий и повсеместный переход на производство биоразлагаемых пластиков позволит решить одну из самых острых экологических проблем в мире. Ведь сегодня около трехсот миллионов тонн пластикового мусора загрязняет водоемы и остается в земле на десятки лет.
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