В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон»



В Республике Татарстан завод «КамАЗ» представил новую линейку гигантских карьерных самосвалов полной массой до 87 тонн и рекордной грузоподъёмностью 60 тонн. Пятиосный одиннадцатиметровый грузовик КамАЗ-65805 получил название «Самсон».

На «КамАЗе» позиционируют семейство «Самсон» как спецтранспорт, который будет изготавливаться под конкретные заказы. Предполагается, что грузовик получит систему автономного движения и сможет работать беспилотно на карьерах и рудниках. Однако традиционные органы управления на самосвале сохраняются.

Конструкция «Самсона» максимально унифицирована с другими «КАМАЗами»: шестнадцатиколёсный самосвал оснастили укороченной кабиной K5, идентичной КАМАЗовским грузовикам.

Чтобы увеличить маневренность гигантского самосвала, инженеры КамАЗа оборудовали поворотными механизмами первую, вторую и пятую оси. Первые две оси — с односкатной ошиновкой, на трёх задних ведущих мостах установлены двускатные шины.

Объём самосвальной платформы КамАЗ-65805 — 26 кубометров. Грузовая платформа может подниматься на угол до 50 градусов. Кузов подогревается выхлопными газами, чтобы исключить примерзание грунта зимой.

На КамАЗ-65805 будут ставить новый рядный шестицилиндровый турбодизельный мотор мощностью 550 лошадиных сил.

Сейчас на предприятии запустили тестовую сборку новейших моторов серии Р6, имеющих стандарты Евро-5 и Евро-6, для автомобилей тяжелого семейства.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ