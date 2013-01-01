В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд



Важным событием для севера Свердловской области и развития всего уральского горно-металлургического комплекса стала закладка строительства обогатительной фабрики ООО «Краснотурьинск-Полиметалл», где будут обрабатывать полиметаллические руды. На новом производстве планируют создать 250 рабочих мест. Сырьем за счёт добычи полиметаллических руд из разрабатываемых месторождений производство обеспечено на многие годы вперёд, в том числе, золотосодержащими рудами – на ближайшие 10 лет.

Планируемая мощность горно-обогатительной фабрики – 450 тысяч тонн руды в год. На предприятии будут использовать самое современное оборудование и передовые технологии, что позволит эффективно перерабатывать руды, а также минимизировать воздействие на окружающую среду.

Ожидается, что реализация проекта окажет влияние на развитие социальной сферы муниципалитета и благосостояния жителей северных территорий области. Прогнозируемый объём налоговых отчислений – 450 миллионов рублей в год.

Свердловская область, Уральский федеральный округ