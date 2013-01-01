В Свердловской области стартовало строительство новой трамвайной линии в Екатеринбурге



Первая шпала была заложена в начале трамвайного пути от Академического района до центра Екатеринбурга. В реализации проекта, поддержанного Минстроем России в рамках программы «Стимул», участвуют компания «Ренова» и группа компаний "Кортрос".

Как сообщает пресс-служба Правительства Свердловской области,

Программа «Стимул» через создание инфраструктуры стимулирует строительство жилья в регионах. В строительство новой трамвайной ветки в Екатеринбурге будет инвестировано около 2,7 млрд рублей. Первую очередь трамвайной линии протяженностью 4,4 км с 14-ю остановочными пунктами. построят к 2024 линии.

Новый трамвайный маршрут соединит центральную и юго-западную части Екатеринбурга, где сегодня реализуется крупнейший в Европе градостроительный проект «Академический». На территории площадью 1,3 тыс. га будет до 2025 года построено 9 млн кв. метров жилья и 4 млн кв. метров объектов социально-коммерческой инфраструктуры. Новый район рассчитан на проживание более 325 тыс. человек.