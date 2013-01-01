В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19



В шести городах России - Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Омске 30 апреля ввели в строй новые многофункциональные военные медицинские центры, которые готовы принять 800 пациентов с коронавирусом. Все центры укомплектованы новейшим медицинским оборудованием, в том числе рентген-установками, компьютерными томографами, аппаратами УЗИ, ЭКМО, ИВЛ, а также средствами реанимации.

Два таких объекта в Нижнем Новгороде и Одинцово уже работают. Еще восемь достраивают в других регионах. Их сдадут в эксплуатацию до середины мая. Всего к строительству 16 многофункциональных медицинских центров на 1600 мест для лечения больных с коронавирусом привлечено свыше 12 тысяч человек, которые работают в круглосуточном режиме в две продленные смены.

Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 специалистов среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 медиков как военного, так и гражданского состава.

Построенные центры соответствуют всем требованиям, предъявляемым к инфекционным стационарам и способны оказать медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в полном объеме и на высоком технологическом уровне. Кроме того, для медцентров сформирован запас средств индивидуальной защиты и необходимых лекарств.

Москва, Центральный федеральный округ