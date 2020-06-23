В Саратовской области построили новый мясокомбинат за 1 млрд рублей, трудоустроив 150 человек



В селе Новопушкинское Саратовской области введен в эксплуатацию новый мясокомбинат ООО «Свинокомплекс «Хвалынский». Объем инвестиций составил более 1 млрд рублей. Строительные работы велись меньше года. На мясокомбинате создано 150 новых рабочих мест со средней заработной платой — 44 тыс. рублей. Предполагается, что благодаря местному производителю мясных продуктов появится возможность снизить их цену и обеспечить потребителей свежей, качественной продукцией.

Производственная мощность мясокомбината составит 21 тыс. тонн мяса в год, что позволит на 30% закрыть потребность жителей региона в свинине. На предприятии будет производиться свинина для промышленной переработки, мясо, готовое к розничной продаже, а также мясные полуфабрикаты и субпродукты.

С вводом мясокомбината в районе будет сформировано производство замкнутого цикла вместе со свинокомплексом, расположенным в соседнем селе с. Лебедево.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ