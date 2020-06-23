Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
11 ИЮН, 19:18 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

11 ИЮН, 19:18 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус

В Саратовской области построили новый мясокомбинат за 1 млрд рублей, трудоустроив 150 человек

Июн 11
Москва Центральный федеральный округ
В Саратовской области построили новый мясокомбинат за 1 млрд рублей, трудоустроив 150 человек

В селе Новопушкинское Саратовской области введен в эксплуатацию новый мясокомбинат ООО «Свинокомплекс «Хвалынский». Объем инвестиций составил более 1 млрд рублей. Строительные работы велись меньше года. На мясокомбинате создано 150 новых рабочих мест со средней заработной платой — 44 тыс. рублей. Предполагается, что благодаря местному производителю мясных продуктов появится возможность снизить их цену и обеспечить потребителей свежей, качественной продукцией.
Производственная мощность мясокомбината составит 21 тыс. тонн мяса в год, что позволит на 30% закрыть потребность жителей региона в свинине. На предприятии будет производиться свинина для промышленной переработки, мясо, готовое к розничной продаже, а также мясные полуфабрикаты и субпродукты.

С вводом мясокомбината в районе будет сформировано производство замкнутого цикла вместе со свинокомплексом, расположенным в соседнем селе с. Лебедево.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
11 Июн:
11 Июн:
10 Июн:
Центральный федеральный округ:
10 Июн:
10 Июн:
9 Июн:
РОССИЯ:
11 Июн:
9 Июн:
9 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Коронавирус сократил доходы населения мира. За чертой бедности окажутся 100 млн человек

Коронавирус сократил доходы населения мира. За чертой бедности окажутся 100 млн человек
Экономика

ФНБ вывезли из России. Олигархи «паркуют прибыль в офшорах»

ФНБ вывезли из России. Олигархи «паркуют прибыль в офшорах»
Экономика

Москва разыграет «миллион призов» среди участников голосования по Конституции

Москва разыграет «миллион призов» среди участников голосования по Конституции
Экономика

Банки будут блокировать «сомнительные» переводы без подтверждения

Банки будут блокировать «сомнительные» переводы без подтверждения
Экономика 1

Кудрин выступил за раздачу денег россиянам. Государство поддержало людей недостаточно

Кудрин выступил за раздачу денег россиянам. Государство поддержало людей недостаточно
Экономика

Россия отказала Сирии в деньгах. Санкции США перекрыли денежную помощь Асаду

Россия отказала Сирии в деньгах. Санкции США перекрыли денежную помощь Асаду
Экономика

Узнай, страна

В Краснодарском крае дан старт строительству современной канализации в Геленджике за 2,7 млрд рублей

В Краснодарском крае дан старт строительству современной канализации в Геленджике за 2,7 млрд рублей

В Подмосковье начали сборку первого опытного образца полностью отечественного самолета Ил-114-300

В Подмосковье начали сборку первого опытного образца полностью отечественного самолета Ил-114-300

В Саратовской области построили новый мясокомбинат за 1 млрд рублей, трудоустроив 150 человек

В Саратовской области построили новый мясокомбинат за 1 млрд рублей, трудоустроив 150 человек

Елена Дыбова: ТПП РФ продолжит отстаивать и доносить позицию бизнеса до власти

Елена Дыбова: ТПП РФ продолжит отстаивать и доносить позицию бизнеса до власти

Новости дня

19:05 Премьер продлил возможность получения пособия по безработице на 3 месяца Премьер продлил возможность получения пособия по безработице на 3 месяца
Донской бизнес в ожидании правоприменительной практики по налоговым льготам
Донской бизнес в ожидании правоприменительной практики по налоговым льготам
17:34 Шойгу: к Параду Победы в Москве все готово Шойгу: к Параду Победы в Москве все готово
16:43 В России эпидемия COVID-19 завершится к концу июля В России эпидемия COVID-19 завершится к концу июля
16:00 Эксперты назвали самые безопасные туристические направления в 2020 году Эксперты назвали самые безопасные туристические направления в 2020 году
14:45 Песков: позиция России по Донбассу не изменилась Песков: позиция России по Донбассу не изменилась
13:24 Кремль прокомментировал введение новых санкций США против России Кремль прокомментировал введение новых санкций США против России
В подвешенном состоянии на время изоляции: как в Краснодарском крае решался арендный вопрос
В подвешенном состоянии на время изоляции: как в Краснодарском крае решался арендный вопрос
12:05 Школьники получат аттестаты без экзаменов Школьники получат аттестаты без экзаменов

Узнай, страна!

18:32 В Краснодарском крае дан старт строительству современной канализации в Геленджике за 2,7 млрд рублей В Краснодарском крае дан старт строительству современной канализации в Геленджике за 2,7 млрд рублей
Эффективная «удаленка»: бизнес оценил формат работы в период пандемии
Эффективная «удаленка»: бизнес оценил формат работы в период пандемии
17:58 В Подмосковье начали сборку первого опытного образца полностью отечественного самолета Ил-114-300 В Подмосковье начали сборку первого опытного образца полностью отечественного самолета Ил-114-300
17:43 В Саратовской области построили новый мясокомбинат за 1 млрд рублей, трудоустроив 150 человек В Саратовской области построили новый мясокомбинат за 1 млрд рублей, трудоустроив 150 человек
08:03 Елена Дыбова: ТПП РФ продолжит отстаивать и доносить позицию бизнеса до власти Елена Дыбова: ТПП РФ продолжит отстаивать и доносить позицию бизнеса до власти
10 ИЮН, 13:14 В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест
10 ИЮН, 12:40 В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон» В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон»
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10 ИЮН, 12:04 В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства
09 ИЮН, 14:02 В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет
09 ИЮН, 13:05 В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест
09 ИЮН, 12:46 В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter