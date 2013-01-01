В Саратовской области начали строительство завода по производству керамзита и керамического кирпича



В с. Клещёвка Саратовской области началось строительство завода по производству керамических изделий компании ООО «РусЭко». Востребованные в регионе стройматериалы будут производиться из местного сырья. Стоимость инвестпроекта – 220 млн рублей. На предприятии будет создано 60 новых рабочих мест.

Новый завод будет выпускать 60 тыс. тонн в год керамзита разных сортов, 12 типов керамического кирпича общим объемом 15 млн штук в год. Для выпуска продукции будет использован глиняный карьер, расположенный вблизи производства.

В настоящее время на территории строительства ведутся мероприятия по подготовке площадки, планировочные и проектировочные работы, обустройство вспомогательных технологических объектов и завоз оборудования.

Ранее керамзит и керамокирпич завозились из других регионов. На проектную мощность завод выйдет в 2024 году.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ