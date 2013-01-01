В Санкт-Петербурге успешно испытан первый российский прибор для определения последовательности ДНК



Медицинские и эпидемиологические исследования в России выходят на новый уровень! В Санкт-Петербурге на базе ВНИИМ им. Д.И.Менделеева успешно завершены государственные испытания первого отечественного полногеномного секвенатора ДНК «Нанофор СПС». Появление отечественного оборудования и реагентов сделает технологии определения последовательности ДНК доступнее и точнее.

Функционирование прибора основано на методе молекулярных колоний ДНК, разработанном учеными РАН еще 30 лет назад. В настоящее время метод реализован в виде отечественной технологии массового параллельного секвенирования ДНК (определение последовательности нуклеотидов в цепи ДНК).

Аппаратно-программный комплекс разработан Институтом аналитического приборостроения РАН (г. Санкт-Петербург), а реагенты к нему — специалистами научно-производственной компании «Синтол» (г. Москва).

Основное техническое отличие разработанного комплекса — уникальный и более чувствительный по сравнению с зарубежными аналогами оптический детектор.

В наборе реагентов также использован целый ряд уникальных решений, который обеспечивает большую, по сравнению с аналогами, длину прочтения расшифровываемых последовательностей ДНК, что особенно важно в области персонализированной медицины.

Испытания проходили в несколько этапов и подтвердили точную расшифровку и сборку ДНК палочки Коха (микробактерии туберкулеза). Результаты испытаний подтвердили полное соответствие отечественного комплекса, реагентов и программного обеспечения передовым зарубежным аналогам массового параллельного секвенирования ДНК.

Серийное производство нового прибора и реагентов планируется запустить на базе экспериментального завода научного приборостроения РАН (г. Черноголовка, Московская обл.) с 2021 года.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ