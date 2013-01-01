В Санкт-Петербурге спустили на воду первый фрегат с полностью российской газотурбинной установкой



На судостроительном заводе «Северная верфь» (Санкт-Петербург) состоялся спуск на воду фрегата «Адмирал Головко» проекта 22350. Это первое судно данного проекта, на котором установлены отечественные газотурбинные двигателями. На двух первых кораблях («Адмирал Горшков» и «Адмирал флота Касатонов») в качестве форсажных двигателей были применены газотурбинные установки украинского производства.

В последние недели перед спуском на воду судостроители выполнили на фрегате монтаж корпусных и мачтовых конструкций, завершили окраску подводной части корабля и т.д.

В ближайшее время на корабле приступят к корпусодостроечным и электромонтажным работам, монтажу судовых систем, систем энергетической установки, а также механического оборудования.

Водоизмещение фрегата — 5 тыс. тонн, длина — 135 метров, ширина — 16 метров. Судно может развивать скорость до 29 узлов и находиться в автономном плавании 30 суток при дальности до 4,5 тыс. миль. Экипаж фрегата составляет 170 человек.

Швартовные испытания фрегата начнутся в июне 2021 года, а вселение экипажа планируется спустя два месяца. На ходовые испытания фрегат выведут в начале 2022 года, а осенью того же года передадут в состав ВМФ России.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ