В Санкт-Петербурге пущено движение по обновленному Гореловскому путепроводу стоимостью 1 млрд рублей



В Красносельском районе Санкт-Петербурга открыто полноценное движение по всем шести полосам Гореловского путепровода. Длина автомобильных подходов составила 476 метров. Протяженность самого путепровода — 50,5 метра. Открытие виадука значительно увеличило пропускную способность Красносельского района города. Сметная стоимость строительства, продолжавшегося с 2017 года, составила 998 миллионов рублей.

На первом этапе работ был возведен сталежелезобетонный путепровод правого направления на три полосы движения и переключение движения на него. На втором этапе строительства был проведен полный демонтаж существующего путепровода на две полосы с возведением на его месте путепровода левого направления на три полосы движения.

В рамках строительства также были выполнены работы по расширению с двух до шести полос автомобильных подходов к путепроводу.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ