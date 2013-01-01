В Санкт-Петербурге изготовили первый российский передвижной томограф для экспресс-диагностики



В Санкт-Петербурге производитель медицинского диагностического оборудования АО «НИПК «Электрон» разработал и изготовил первый модуль томографический рентгеновский (МТР), который позволит в кратчайшие сроки организовать кабинеты компьютерной томографии в период массового поступления пациентов. Модуль доставляется в лечебные учреждения на автомобильном прицепе и развертывается всего за несколько часов. Пропускная способность — до 12 пациентов в час с индивидуальной дезинфекцией.

МТР состоит из блок-модуля для размещения оборудования и отечественного 64-срезового компьютерного томографа. Внутри модуля встроены современные системы водоснабжения, видеонаблюдения и громкой связи, автоматической пожарной сигнализации, климат-контроля, а также источник бесперебойного питания 100 кВА для поддержания работы модуля на протяжении 10 минут в случае отключения электричества.

Для оперативности обмена информацией, необходимой для установления диагноза, существует возможность сохранения и передачи полученных результатов в систему данных лечебного учреждения. Также доступен функционал телемедицины для удаленного описания исследований.

Основными преимуществами передвижного томографа являются быстрый монтаж модуля, удобное подключение к коммуникациям, инновационная система дезинфекции, высокая пропускная способность.

Среднее время на подготовку помещений перед следующим пациентом составляет не более 3 минут, позволяя значительно сократить очередь пациентов, ожидающих проведения диагностики.

Риск инфицирования минимизирован за счет разделения потоков пациентов и отсутствия непосредственного контакта пациентов и медперсонала. Модуль оборудован современными системами дезинфекции и вентиляции помещений, которые в автоматическом режиме производят их обеззараживание и полную замену объема воздуха после каждого пациента.

На сегодняшний день производственные мощности НИПК «Электрон» позволяют выпускать порядка восьми модулей в неделю. Компания планирует увеличить объем производства до 40 единиц оборудования.

Создание передвижного томографа — оптимальное решение по диагностическим возможностям оборудования и скорости его запуска в работу как в период пандемии COVID-19, так и после ее окончания.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ