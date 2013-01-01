В Ростовской области установили памятники в городах воинской доблести



Памятные стелы открыли в Каменске-Шахтинском, в Морозовске, а также в станице Старочеркасской. Звание «Город воинской доблести» и «Населенный пункт воинской доблести» было им присвоено региональными властями в прошлом году - накануне 75-летия Великой Победы.

Как сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области, такой статус присваивается территориями региона, на которых проходили ожесточенные бои и были одержаны знаковые победы в Великой Отечественной войне.

На гранитных стелах, установленных в Морозовске и Каменске-Шахтинском, увековечена память о подвиге советских солдат, которые на подступах к этим городах задержали продвижение танковых войск нацистов на Кавказ и на Сталинград в 1942-м году, а в ходе освобождения в 1943-м завершили разгром фашистов после Сталинградской битвы. При этом местные жители активно участвовали в партизанском движении и в освободительных боях, а затем в рекордные сроки восстанавливали разрушенное производство.

В Каменске-Шахтинском расходы на строительство взял на себя местный Союз работодателей, а в Морозовске открытие памятника совпало с празднованием 80-летия этого города.

Память о событиях Великой Отечественной жители этих городов сохраняют не только в граните. Так, в Морозовске стела установлена возле краеведческого музея, где хранится множество экспонатов и документов военных лет. В районном Доме культуры была открыта комната Совета ветеранов, в которой проходят встречи с молодежью.

В Каменске-Шахтинском, благодаря усилиям поисковиков за несколько лет была увековечена память более двух тысяч павших в сражениях советских бойцов. А во время церемонии открытия памятной стелы участникам патриотического общественного движения «Юнармия» передали созданный в рамках социального проекта городского совета ветеранов альбом «Дорога памяти». В этом альбоме собраны сведения обо всех воинских захоронениях на территории муниципалитета.