В Ростовской области создана компания SR Satellites по сборке малых космических аппаратов



Дочерняя компании организации Success Rockets разместилась в крупнейшем на Юге России технологическом коворкинге «Рубин» и будет работать в партнерстве с Центром космических технологий «Арктурус».

Как сообщает пресс-центр Правительства Ростовской области, новое предприятие станет частью «космического кластера», который формируется в регионе в рамках подписанного в апреле этого года соглашения между центром «Арктурус» и Success Rockets.

Приоритетным направлением работы Success Rockets является производство малых космических аппаратов. Сегодня усилия компании направлены на то, чтобы в партнерстве с государственными и научными организациями обрести компетенции серийного производства, обеспечить массовый выпуск космических аппаратов.

Основным партнером проекта станет Центр космических технологий «Арктурус», созданный в прошлом году при НИИ «Спецвузавтоматика» Министерства образования и науки России. Одним из ключевых направлений работы «Арктуруса» является сопровождение проектов в сфере космических и цифровых технологий. Перед центром стоит задача максимально вовлечь в космические исследования участников из региональных научных сообществ, вузов, других образовательных учреждений.

В Ростовской области «Арктурус» является техническим консультантом команды школьников, работающих над проектом создания космического спутника, который в рамках проекта «АгроСАТ» планируется отправить на орбиту Земли осенью этого года.

А в конце июля при поддержке правительства Ростовской области команда центра «Арктурус» примет участие в МАКС-2021, чтобы обменяться опытом работы в космической сфере с представителями других российских регионов и федеральных структур.