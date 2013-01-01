В Ростовской области отправили на Курскую АЭС-2 парогенераторы нового типа
Комплект оборудования для первого энергоблока новой атомной электростанции отгружен в Волгодонске на заводе «Атоммаш», который является филиалом «АЭМ-технологии».
Как сообщает пресс-служба АЭМ-Технологии, парогенераторы весом по 355 тонн отправлены по реке Дон до Воронежа, а затем будут доставлены по железной дороге до строительной площадки первого энергоблока.
Ранее с Волгодонского завода уже был отправлен в Курскую область корпус реактора для строящейся атомной электростанции, которая должна заменить выработавшую свой ресурс Курскую АЭС. На очереди – поставки четырех теплообменных аппаратов ПГВ-1000МКО. Эти парогенераторы нового типа имеют высокую паропроизводительность и тепловую мощность. А самое главное – они отвечают всем самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.
В целом энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения 3+ мощностью по 1,255 ГВт каждый создаются на основе новейших технических решений российских проектировщиков. Здесь реализуется пилотный проект водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-ТОИ.
Первый и второй блоки новой АЭС в Курской области планируется ввести в 2023-2024 годах.
А сегодня «Атоммаш» выпускает комплекты оборудования не только для Курской АЭС-2 и других российских атомных станций, но и для АЭС "Куданкулам" в Индии, АЭС "Руппур" в Бангладеше, АЭС "Аккую" в Турции.
|10 Май:
|13 Апр:
|28 Дек:
|23 Апр:
|19 Апр:
|9 Апр:
|11 Май:
|11 Май:
|10 Май:
Статьи
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий