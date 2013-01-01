В Ростовской области отправили на Курскую АЭС-2 парогенераторы нового типа



Комплект оборудования для первого энергоблока новой атомной электростанции отгружен в Волгодонске на заводе «Атоммаш», который является филиалом «АЭМ-технологии».

Как сообщает пресс-служба АЭМ-Технологии, парогенераторы весом по 355 тонн отправлены по реке Дон до Воронежа, а затем будут доставлены по железной дороге до строительной площадки первого энергоблока.

Ранее с Волгодонского завода уже был отправлен в Курскую область корпус реактора для строящейся атомной электростанции, которая должна заменить выработавшую свой ресурс Курскую АЭС. На очереди – поставки четырех теплообменных аппаратов ПГВ-1000МКО. Эти парогенераторы нового типа имеют высокую паропроизводительность и тепловую мощность. А самое главное – они отвечают всем самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.

В целом энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения 3+ мощностью по 1,255 ГВт каждый создаются на основе новейших технических решений российских проектировщиков. Здесь реализуется пилотный проект водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-ТОИ.

Первый и второй блоки новой АЭС в Курской области планируется ввести в 2023-2024 годах.

А сегодня «Атоммаш» выпускает комплекты оборудования не только для Курской АЭС-2 и других российских атомных станций, но и для АЭС "Куданкулам" в Индии, АЭС "Руппур" в Бангладеше, АЭС "Аккую" в Турции.