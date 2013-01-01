В Ростовской области открыли производство лакокрасочных и строительных материалов
В Азовском районе заработал завод, который будет ежегодно выпускать 30 млн литров строительных покрытий . Проект реализован группой "О3" при поддержке VEB Ventures. Эта структура ВЭБ.РФ создана для поддержки высокотехнологичных проектов через прямые сделки и управление венчурными фондами.
Как сообщает ТАСС, на новой производстве будут выпускать в основном лакокрасочные материалы. На заводе будут производить грунтовки, антикоррозийные и огнезащитные материалы с антивирусными и антибактериальными свойствами, а также дезинфицирующие и моющие средства.
Автоматизированное производство, в создание которого инвестировано 140 млн рублей, позволяет исключить человеческий фактор и на 20% сократить сроки вывода на рынок новых продуктов.
Причем речь идет не только о российском рынке. По словам гендиректора группы "О3" Григория Шифрина, первая партия покрытий, произведенных на новом предприятии, будет отправлена в Чили. Инвесторы в ближайшей перспективе планируют установить новые линии фасовки и упаковки продукции, построить вторую очередь завода, на которой будет внедрен так называемый "цифровой двойник" для контроля всех производственных процессов.
В министерстве промышленности и энергетики Ростовской области отмечают, что заинтересованы в сотрудничестве с группой "О3", стратегией которой является внедрение новых технологий производства, выпуск инновационной и импортозамещающей продукции.
В качестве партнера для разработки и внедрения новых технологий компания "О3" выбрала Донской государственный технический университет (ДГТУ).
Ростовская область, Южный федеральный округ
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