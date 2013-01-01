В Ростовской области открыли производство лакокрасочных и строительных материалов



В Азовском районе заработал завод, который будет ежегодно выпускать 30 млн литров строительных покрытий . Проект реализован группой "О3" при поддержке VEB Ventures. Эта структура ВЭБ.РФ создана для поддержки высокотехнологичных проектов через прямые сделки и управление венчурными фондами.

Приоритетом VEB Ventures является финансирование перспективных компаний с привлечением собственных средств, средств частных и государственных фондов, а также содействие российским стартапам в выходе на международные рынки.

Как сообщает ТАСС, на новой производстве будут выпускать в основном лакокрасочные материалы. На заводе будут производить грунтовки, антикоррозийные и огнезащитные материалы с антивирусными и антибактериальными свойствами, а также дезинфицирующие и моющие средства.

Автоматизированное производство, в создание которого инвестировано 140 млн рублей, позволяет исключить человеческий фактор и на 20% сократить сроки вывода на рынок новых продуктов.

Причем речь идет не только о российском рынке. По словам гендиректора группы "О3" Григория Шифрина, первая партия покрытий, произведенных на новом предприятии, будет отправлена в Чили. Инвесторы в ближайшей перспективе планируют установить новые линии фасовки и упаковки продукции, построить вторую очередь завода, на которой будет внедрен так называемый "цифровой двойник" для контроля всех производственных процессов.

В министерстве промышленности и энергетики Ростовской области отмечают, что заинтересованы в сотрудничестве с группой "О3", стратегией которой является внедрение новых технологий производства, выпуск инновационной и импортозамещающей продукции.

В качестве партнера для разработки и внедрения новых технологий компания "О3" выбрала Донской государственный технический университет (ДГТУ).

Ростовская область, Южный федеральный округ