В Ростовской области начали промышленную эксплуатацию Гуковской ветроэлектростанции



В Красносулинском районе Ростовской области в городском округе Гуково с1 июня 2020 года начала поставки электроэнергии и мощности Гуковская ВЭС установленной мощностью 100 МВт. Это уже третий ветропарк в Ростовской области, отпускающий энергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Их совокупная мощность составила 300 МВт.

Гуковская ВЭС состоит из 26 ветроэнергетических установок мощностью 3,8 МВт каждая. Ветрогенераторы расположены на площади более 120 га. Производство основных компонентов — лопастей и башен — локализовано в Ульяновске и Таганроге. Сборка гондол осуществляется на предприятии в Дзержинске (Нижегородская область).

Для подключения ветропарка к сетям оборудован первый в ЮФО цифровой питающий центр, управление коммутационным оборудованием которого будет осуществлять диспетчер по цифровым каналам из Центра управления сетями «Россети Юг».

Ростовская область, Южный федеральный округ