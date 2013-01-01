Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
15 СЕН, 14:25 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

15 СЕН, 14:25 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников

Сен 15
Москва Центральный федеральный округ
В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников


Тысячи новых рабочих мест и конкурентные преимущества даст региону реализация самого крупного экономического проекта рязанского правительства совместно с люксембургским инвестиционным холдингом по созданию мультимодального транспортно-логистического комплекса «Сухой порт Рязань». В настоящее время определены конкретные обязательства сторон по обеспечению «Сухого порта» инфраструктурой. Уже заявлено 19,6 млрд рублей инвестиций при участии 15 резидентов. Планируется создать до 3000 рабочих мест.

В формате «грузовой деревни» на территории 560 гектаров разместятся современная деловая инфраструктура, железнодорожный мультимодальный терминал, парк малого бизнеса, многофункциональные производственные здания, автосервисы и производства II-V категорий опасности для обслуживания логистических процессов, а также отель, бизнес-центр, клиника и т.д.

Между Рязанью и г. Рыбным появится логистический комплекс для обработки танк- и рефрижераторных контейнеров с большими автостоянками, оптово-распределительным центром, таможенными терминалами, всеми видов складов с разными режимами хранения. Предусмотрено строительство кампусов для проживания и отдыха водителей и сотрудников, работающие на логистических складах.

В ближайшее время Корпорация развития Рязанской области начнет строительство магистральной инфраструктуры, на все объекты которой уже разработана проектно-сметная документация.

Совместно с командой инвесторов проведена большая подготовительная работа по проектированию и размещению новых производств.

В первую очередь планируется создание кластера детских и потребительских товаров. Со стороны региональных властей будет также оказана поддержка производителям автокомпонентов, погрузочной техники, подъемных конструкций и сооружений, электронных приборов и устройств, которые станут резидентами «Сухого порта».

Логистические склады займут пространство по центру выделенной территории. Планируется построить новые железнодорожные пути, терминалы погрузки и разгрузки.

Предполагается, что «Сухой порт» перераспределит потоки перегруженного Московского транспортного узла. Из Рязанской области будут организованы постоянные контейнерные железнодорожные перевозки на Урал, в Забайкалье, а также в направлениях Юго-Восточной Азии и Восточной Европы.

Рязанская область, Центральный федеральный округ



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
15 Сен:
15 Сен:
14 Сен:
Центральный федеральный округ:
14 Сен:
14 Сен:
11 Сен:
РОССИЯ:
11 Сен:
11 Сен:
11 Сен:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Россияне перестали считать страну «великой державой»

Россияне перестали считать страну «великой державой»
Политика 1

Рубль рухнет до 90 за доллар. Запад готовит санкции

Рубль рухнет до 90 за доллар. Запад готовит санкции
Экономика

Дыра в бюджете достигла 3 трлн рублей. Властям нечем ее закрыть

Дыра в бюджете достигла 3 трлн рублей. Властям нечем ее закрыть
Экономика

Дефицит долларов угрожает России в ближайшие три года

Дефицит долларов угрожает России в ближайшие три года
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020

В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020

На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России

На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России

Узнай, страна!

14:25 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:30 На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России
12:08 В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников
14 СЕН, 18:33 В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате
14 СЕН, 18:08 В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России
14 СЕН, 17:39 В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11 СЕН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?
11 СЕН, 14:26 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания
11 СЕН, 12:23 В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд
11 СЕН, 11:39 В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter