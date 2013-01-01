В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников



Тысячи новых рабочих мест и конкурентные преимущества даст региону реализация самого крупного экономического проекта рязанского правительства совместно с люксембургским инвестиционным холдингом по созданию мультимодального транспортно-логистического комплекса «Сухой порт Рязань». В настоящее время определены конкретные обязательства сторон по обеспечению «Сухого порта» инфраструктурой. Уже заявлено 19,6 млрд рублей инвестиций при участии 15 резидентов. Планируется создать до 3000 рабочих мест.

В формате «грузовой деревни» на территории 560 гектаров разместятся современная деловая инфраструктура, железнодорожный мультимодальный терминал, парк малого бизнеса, многофункциональные производственные здания, автосервисы и производства II-V категорий опасности для обслуживания логистических процессов, а также отель, бизнес-центр, клиника и т.д.

Между Рязанью и г. Рыбным появится логистический комплекс для обработки танк- и рефрижераторных контейнеров с большими автостоянками, оптово-распределительным центром, таможенными терминалами, всеми видов складов с разными режимами хранения. Предусмотрено строительство кампусов для проживания и отдыха водителей и сотрудников, работающие на логистических складах.

В ближайшее время Корпорация развития Рязанской области начнет строительство магистральной инфраструктуры, на все объекты которой уже разработана проектно-сметная документация.

Совместно с командой инвесторов проведена большая подготовительная работа по проектированию и размещению новых производств.

В первую очередь планируется создание кластера детских и потребительских товаров. Со стороны региональных властей будет также оказана поддержка производителям автокомпонентов, погрузочной техники, подъемных конструкций и сооружений, электронных приборов и устройств, которые станут резидентами «Сухого порта».

Логистические склады займут пространство по центру выделенной территории. Планируется построить новые железнодорожные пути, терминалы погрузки и разгрузки.

Предполагается, что «Сухой порт» перераспределит потоки перегруженного Московского транспортного узла. Из Рязанской области будут организованы постоянные контейнерные железнодорожные перевозки на Урал, в Забайкалье, а также в направлениях Юго-Восточной Азии и Восточной Европы.

Рязанская область, Центральный федеральный округ