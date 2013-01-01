В регионах растет спрос на бизнес-курсы



Бизнес-курсы все чаще становятся востребованными в российских регионах. Как рассказали в разговоре с «Известиями» представители образовательных сервисов, в среднем спрос увеличился на четверть. При том, что в российской столице спрос на такие курсы в лучшем случае остался на прежнем уровне.

Как рассказали в EdTech-компании Like Центр, во втором квартале интерес к бизнес-курсам проявили студенты: в сравнении с прошлым годом желающих пройти обучение по этому направлению выросло на 16%. В общей сложности за трехмесячный период в компанию было подано около 37 тысяч заявок на обучение. А вот в российской столице, напротив, динамика получилась отрицательной: минус 8% (13,4 тыс. заявок).

Вырос в регионах и спрос на изучение английского языка: в среднем на 25% в сравнении с прошлым годом. Как рассказал управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский, самые популярными курсами стали General English и Business English.

В Coursera отмечают, что число регистраций на бизнес-курсы в целом вырос. Много учащихся воспользовалось режимом самоизоляции для саморазвития и получения новых навыков, благодаря которым можно будет найти работу, повысить квалификацию либо, например, продвинуться по службе.

Гендиректор Like Центр Василий Алексеев резюмирует: из-за закрытия границ, режима самоизоляции и других мер, которые были введены по причине ковида, в регионах зафиксирован рост предпринимательской активности. Плюс ко всему тенденция сложилась следующим образом: из-за повсеместного формата «удаленки» многие фрилансеры решили перебраться из Москвы в регионы. А со столичными заработными платами так называемые внутренние эмигранты создавали дополнительный спрос на продукты, развлечения, услуги и так далее.