В регионах массово снижаются налоги для бизнеса



Минимум в двадцати российских субъектах в качестве дополнения к федеральным были запущены местные меры поддержки МСП, о чем в разговоре с «Известиями» проинформировали в региональных пресс-службах администраций.

Как сообщалось, ранее о введении помощи бизнесу сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также в Крыму. В большинстве регионов

По некоторым из них предпринимателями была получена отсрочка либо освобождение на трехмесячный срок или более. В их числе – Иркутская, Свердловская и Магаданская области, где уровень имущественного сбора был сокращен в два раза и более: до 1,1 и 0,5%.

Как уточняет издание, программы льготного кредитования внедрены во многих регионах, и ставки в них разнятся: от 0,1% до 4,5%, а срок — до трех лет максимум.

Так называемые «дешевые деньги» бизнес направляет на пополнение оборотных средств, а также покрытие текущих расходов. В ряде регионов были увеличены возможности получения микрозаймов до пяти миллионов рублей для разных целей.

Как отметил президент ТПП РФ Сергей Катырин, региональные меры поддержки оказываются весьма существенными, поскольку учитывают большинство трудностей, с которыми сталкивается бизнес, при том, что «сверху» можно увидеть только общую картину. Вместе с этим очень важно своевременно их применять, поскольку за все это время только несколько субъектов смогли оперативно отреагировать на кризис.