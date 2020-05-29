В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей



В моногороде Спасске-Дальнем Приморского края компания «ДНС Лес», резидент Свободного порта Владивосток (СПВ), ввела в эксплуатацию первое в регионе предприятие по производству OСП-плит (ориентированно-стружечные плиты). Общий объем вложений в строительство завода с 2018 года составил 1,38 млрд рублей. На предприятии уже трудятся 76 человек с перспективой расширения штата до 115 сотрудников.

Предприятие сможет производить до 60 тыс. кубометров продукции в год, что позволит обеспечить ОСП-плитами весь Дальневосточный федеральный округ и Сибирь.

Как более экономичный аналог фанеры ориентированно-стружечные плиты применяют в строительстве для внешней отделки домов, возведения перекрытий и укладки пола, используют для изготовления корпусной или дизайнерской мебели, а также упаковки и тары.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ