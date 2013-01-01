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В Приморье впервые подключили газоснабжение жилья от газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»

Авг 5
Москва Центральный федеральный округ
В Приморье впервые подключили газоснабжение жилья от газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»


В городе Уссурийске Приморского края состоялся торжественный пуск природного газа в дома микрорайона «Радужный», который стал первым в регионе жилым комплексом, подключенным к магистральному газопроводу. Теперь стоимость платы за коммунальные услуги, как ожидается, снизится в 3-4 раза по сравнению со стоимостью использования сжиженного газа. Работы по возведению магистральных сетей и газификации микрорайона заняли около года. В проект вложено около 2 миллиардов рублей.

Для газификации Уссурийска построили отдельный газопровод-отвод с врезкой в магистральный газопровод «Сахалин–Хабаровск–Владивосток», возвели газораспределительную станцию «Уссурийск», которая предназначена для газоснабжения Уссурийского городского округа, Михайловского района и ТОР «Михайловский».

После перевода на газ первых трех котельных в Уссурийске были проведены работы по подготовке к подключению к газу квартир жилого комплекса. Сейчас голубое топливо поступило уже почти в 400 квартир.

Газификация муниципальных образований Приморья продолжается. Дальнейшая работа будет вестись параллельно со строительством газовой инженерной инфраструктуры. На газификацию муниципалитетов в региональном бюджете на 2021 год будет заложено около 1 миллиарда рублей.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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