В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства



Во Владивостоке Приморского края создали Научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня для разработки и внедрения инновационных решений в области молекулярной биологии и промышленной биотехнологии в реальный сектор экономики. Задача центра – повысить эффективность сельского хозяйства региона. Общий объем инвестиций участников НОЦ в конкретные проекты составит более 15 миллиардов рублей. В ходе их реализации до 2025 года будет создано до 1000 рабочих мест.

Базовым научно-образовательным партнером НОЦ стал Дальневосточный федеральный университет. В число индустриальных участников центра уже вошли крупные региональные компании – ООО «Амурагроцентр» и ООО «МЭЗ «Амурский». Промышленной базой в Приморье стали высокотехнологичные предприятия «Кормбиосинтез», «Фармасинтез», расположенные в ТОР «Надеждинская», и «Агробиоэкономический кластер» группы компаний «Арника».

Это первые в России предприятия по производству кормовых эссенциальных компонентов – витаминов (А, Д, Е, В2, В12, Н), «умных» аминокислот и других специальных ингредиентов для животных. Кроме того, это первые на Дальнем Востоке предприятия полного цикла по глубокой переработке кукурузы с получением крахмала, глютена, декстрозы и продукции биотехнологического синтеза (пробиотиков и синбиотиков).

Сейчас импортозависимость в сфере поставок кормовых добавок для животных достигает 100%. Запуск высокотехнологичных предприятий и других объектов индустриальных партнеров Научно-образовательного центра позволит решить эту проблему.

Ученые планируют изучать микробиомы почв и сельхозкультур, разрабатывать средства биозащиты, применяя современные молекулярно-генетические подходы, заниматься селекцией, что позволит повысить урожайность и устойчивость кукурузы и сои, разрабатывать технологии их глубокой переработки и получения на их основе биологически ценных незаменимых веществ – витаминов, ферментов, аминокислот, пробиотиков, а также внедрять новые методы контроля качества.

Готовая продукция будет поставляться во все регионы Российской Федерации, до 30% производимой продукции планируется экспортировать в страны АТР.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ