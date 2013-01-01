В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест
В подмосковной Кашире компания «РТ-Инвест», входящая в Госкорпорацию Ростех, ввела в эксплуатацию современный комплекс по переработке отходов (КПО) «Дон». Объем инвестиций в строительство составил 3,5 млрд рублей. Обслуживать предприятие будут 450 сотрудников.
Комплекс оснащен отечественной линией сортировки, которая позволит отбирать из общего потока отходов более 20 видов фракций, которые будут отправлены на переработку.
Предприятие построено по аналогии с КПО европейских стран и соответствует самым высоким экологическим стандартам. Применяемые технологии полностью исключают загрязнения почвы, воздуха и воды.
При сортировке будет осуществляться 100% отсев опасных отходов — батареек, аккумуляторов, ртутных ламп и т. д., которые пойдут на специализированные заводы по переработке такой продукции.
Оставшиеся после сортировки безвредные фракции, не подлежащие вторичной переработке, будут направляться на заводы, использующие термическое преобразование отходов в электроэнергию.
Сточные воды будут фильтроваться и нейтрализоваться до уровня требований, предъявляемых к рыбохозяйственным водоемам. Цеха компостирования оборудованы системой дегазации, которая эффективно устраняет запахи.
В перспективе в составе комплекса будет построен завод по переработке полимеров в гранулы, из которых можно производить пластмассовые изделия.
Московская область, Центральный федеральный округ
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