В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест



В подмосковной Кашире компания «РТ-Инвест», входящая в Госкорпорацию Ростех, ввела в эксплуатацию современный комплекс по переработке отходов (КПО) «Дон». Объем инвестиций в строительство составил 3,5 млрд рублей. Обслуживать предприятие будут 450 сотрудников.

Производственные мощности позволяют сортировать до 300 тыс. тонн отходов в год, более 50% которых будут направлены на переработку и вторичное использование.

Комплекс оснащен отечественной линией сортировки, которая позволит отбирать из общего потока отходов более 20 видов фракций, которые будут отправлены на переработку.

Предприятие построено по аналогии с КПО европейских стран и соответствует самым высоким экологическим стандартам. Применяемые технологии полностью исключают загрязнения почвы, воздуха и воды.

При сортировке будет осуществляться 100% отсев опасных отходов — батареек, аккумуляторов, ртутных ламп и т. д., которые пойдут на специализированные заводы по переработке такой продукции.

Оставшиеся после сортировки безвредные фракции, не подлежащие вторичной переработке, будут направляться на заводы, использующие термическое преобразование отходов в электроэнергию.

Сточные воды будут фильтроваться и нейтрализоваться до уровня требований, предъявляемых к рыбохозяйственным водоемам. Цеха компостирования оборудованы системой дегазации, которая эффективно устраняет запахи.

В перспективе в составе комплекса будет построен завод по переработке полимеров в гранулы, из которых можно производить пластмассовые изделия.

Московская область, Центральный федеральный округ