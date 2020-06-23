В Подмосковье начали сборку первого опытного образца полностью отечественного самолета Ил-114-300



В городе Луховицы Московской области на территории Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех приступило к стыковке первых отсеков фюзеляжа опытного самолета Ил-114-300, создаваемого по серийным технологиям. Это — полностью отечественный самолет, который является продуктом широкой кооперации авиастроительных предприятий Ростеха. Воздушное судно будет оснащено современной цифровой авионикой, мощным российским турбовинтовым двигателем ТВ7-117СТ-01.

Стыковка проводится на автоматизированном стенде, разработанном и изготовленном специально для проекта. Всего создано четыре последовательных рабочих платформы. На них будет выполнен весь объем работ по сборке и проверке самолета.

Следующим этапом сборки станет стыковка консолей крыла и навеска хвостового оперения. После этого самолет переместят на следующую рабочую платформу для установки компонентов систем и двигателей.

Финальным этапом станет передача машины на летно-испытательный комплекс для проведения цикла заводских и сертификационных испытаний.

Ил-114 — самолет, разрабатываемый Авиационным комплексом им. С. В. Ильюшина, который предназначен для местных воздушных линий. Он заменит выходящий из эксплуатации Ан-24.

Самолет способен использовать короткие взлетно-посадочные полосы, полосы с грунтовым покрытием, арктические ледовые полосы. Его вместимость составляет до 68 пассажиров, дальность полета — до 1,5 тыс. км.

Московская область, Центральный федеральный округ