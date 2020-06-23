Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
11 ИЮН, 19:18 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

11 ИЮН, 19:18 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус

В Подмосковье начали сборку первого опытного образца полностью отечественного самолета Ил-114-300

Июн 11
Москва Центральный федеральный округ
В Подмосковье начали сборку первого опытного образца полностью отечественного самолета Ил-114-300

В городе Луховицы Московской области на территории Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех приступило к стыковке первых отсеков фюзеляжа опытного самолета Ил-114-300, создаваемого по серийным технологиям. Это — полностью отечественный самолет, который является продуктом широкой кооперации авиастроительных предприятий Ростеха. Воздушное судно будет оснащено современной цифровой авионикой, мощным российским турбовинтовым двигателем ТВ7-117СТ-01.
Стыковка проводится на автоматизированном стенде, разработанном и изготовленном специально для проекта. Всего создано четыре последовательных рабочих платформы. На них будет выполнен весь объем работ по сборке и проверке самолета.

Следующим этапом сборки станет стыковка консолей крыла и навеска хвостового оперения. После этого самолет переместят на следующую рабочую платформу для установки компонентов систем и двигателей.

Финальным этапом станет передача машины на летно-испытательный комплекс для проведения цикла заводских и сертификационных испытаний.

Ил-114 — самолет, разрабатываемый Авиационным комплексом им. С. В. Ильюшина, который предназначен для местных воздушных линий. Он заменит выходящий из эксплуатации Ан-24.

Самолет способен использовать короткие взлетно-посадочные полосы, полосы с грунтовым покрытием, арктические ледовые полосы. Его вместимость составляет до 68 пассажиров, дальность полета — до 1,5 тыс. км.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
11 Июн:
11 Июн:
10 Июн:
Центральный федеральный округ:
10 Июн:
10 Июн:
9 Июн:
РОССИЯ:
11 Июн:
9 Июн:
9 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Коронавирус сократил доходы населения мира. За чертой бедности окажутся 100 млн человек

Коронавирус сократил доходы населения мира. За чертой бедности окажутся 100 млн человек
Экономика

ФНБ вывезли из России. Олигархи «паркуют прибыль в офшорах»

ФНБ вывезли из России. Олигархи «паркуют прибыль в офшорах»
Экономика

Москва разыграет «миллион призов» среди участников голосования по Конституции

Москва разыграет «миллион призов» среди участников голосования по Конституции
Экономика

Банки будут блокировать «сомнительные» переводы без подтверждения

Банки будут блокировать «сомнительные» переводы без подтверждения
Экономика 1

Кудрин выступил за раздачу денег россиянам. Государство поддержало людей недостаточно

Кудрин выступил за раздачу денег россиянам. Государство поддержало людей недостаточно
Экономика

Россия отказала Сирии в деньгах. Санкции США перекрыли денежную помощь Асаду

Россия отказала Сирии в деньгах. Санкции США перекрыли денежную помощь Асаду
Экономика

Узнай, страна

В Краснодарском крае дан старт строительству современной канализации в Геленджике за 2,7 млрд рублей

В Краснодарском крае дан старт строительству современной канализации в Геленджике за 2,7 млрд рублей

В Подмосковье начали сборку первого опытного образца полностью отечественного самолета Ил-114-300

В Подмосковье начали сборку первого опытного образца полностью отечественного самолета Ил-114-300

В Саратовской области построили новый мясокомбинат за 1 млрд рублей, трудоустроив 150 человек

В Саратовской области построили новый мясокомбинат за 1 млрд рублей, трудоустроив 150 человек

Елена Дыбова: ТПП РФ продолжит отстаивать и доносить позицию бизнеса до власти

Елена Дыбова: ТПП РФ продолжит отстаивать и доносить позицию бизнеса до власти

Новости дня

19:05 Премьер продлил возможность получения пособия по безработице на 3 месяца Премьер продлил возможность получения пособия по безработице на 3 месяца
Донской бизнес в ожидании правоприменительной практики по налоговым льготам
Донской бизнес в ожидании правоприменительной практики по налоговым льготам
17:34 Шойгу: к Параду Победы в Москве все готово Шойгу: к Параду Победы в Москве все готово
16:43 В России эпидемия COVID-19 завершится к концу июля В России эпидемия COVID-19 завершится к концу июля
16:00 Эксперты назвали самые безопасные туристические направления в 2020 году Эксперты назвали самые безопасные туристические направления в 2020 году
14:45 Песков: позиция России по Донбассу не изменилась Песков: позиция России по Донбассу не изменилась
13:24 Кремль прокомментировал введение новых санкций США против России Кремль прокомментировал введение новых санкций США против России
В подвешенном состоянии на время изоляции: как в Краснодарском крае решался арендный вопрос
В подвешенном состоянии на время изоляции: как в Краснодарском крае решался арендный вопрос
12:05 Школьники получат аттестаты без экзаменов Школьники получат аттестаты без экзаменов

Узнай, страна!

18:32 В Краснодарском крае дан старт строительству современной канализации в Геленджике за 2,7 млрд рублей В Краснодарском крае дан старт строительству современной канализации в Геленджике за 2,7 млрд рублей
Эффективная «удаленка»: бизнес оценил формат работы в период пандемии
Эффективная «удаленка»: бизнес оценил формат работы в период пандемии
17:58 В Подмосковье начали сборку первого опытного образца полностью отечественного самолета Ил-114-300 В Подмосковье начали сборку первого опытного образца полностью отечественного самолета Ил-114-300
17:43 В Саратовской области построили новый мясокомбинат за 1 млрд рублей, трудоустроив 150 человек В Саратовской области построили новый мясокомбинат за 1 млрд рублей, трудоустроив 150 человек
08:03 Елена Дыбова: ТПП РФ продолжит отстаивать и доносить позицию бизнеса до власти Елена Дыбова: ТПП РФ продолжит отстаивать и доносить позицию бизнеса до власти
10 ИЮН, 13:14 В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест
10 ИЮН, 12:40 В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон» В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон»
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10 ИЮН, 12:04 В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства
09 ИЮН, 14:02 В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет
09 ИЮН, 13:05 В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест
09 ИЮН, 12:46 В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter