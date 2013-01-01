В Пермском крае ввели в эксплуатацию первый в регионе экотехнопарк
На новом мусоросортировочном комплексе будут перерабатывать отходы из Лысьвенского и Чусовского городских округов, в которых сегодня вводится раздельный сбор мусора. Проектная мощность экотехнопарка, созданного в рамках реализации в регионе нацпроекта «Экология», рассчитана на переработку 50 тысяч тонн ТКО в год.
На площадке нового комплекса установлены современные линии обработки, которые позволят отсортировывать более 15 фракций и отправлять на утилизацию треть отсортированных твердых коммунальных отходов. Основная часть отходов будет перерабатываться и утилизироваться.
Вторичные ресурсы, извлекаемые при сортировке, в основном, стекло, пластик, бумагу, картон, полиэтилен и некоторые виды металлов, отправят на глубокую переработку. В виде сырья ценные фракции возвратятся обратно предприятия в Лысьву, где в последствии обеспечат выпуск электрических изделий, труб для коммунального хозяйства, плитки для ремонта и другой продукции. Что касается органических отходов, то из них на участке компостирования будут вырабатывать технический грунт для нужд муниципалитета.
Создание этого самого мощного в Прикамье мусоросортировочного комплекса позволило поэтапно внедрять раздельный сбор отходов в Лысьве и Чусовом. Участники раздельного сбора на этих территориях получат от региональных и местных властей 5-процентную скидку на оплату вывоза мусора.
Как сообщает пресс-служба Правительства Пермского края, впервые раздельный сбор мусора ввели в Дзержинском районе Перми, в марте этого года заработала сортировочная линия в Кудымкаре. Сегодня действуют мусоросортировочные линии в Краснокамске и селе Лобаново Пермского района, а такжеразрабатываются проекты строительства мусоросортировочной станции в Кунгуре и экотехнопарка на полигоне Софроны в Перми мощностью 300 тыс. тонн в год.
Согласно плану реализации нацпроекта «Экология» к 2030 году в Пермском крае должны сортироваться все отходы и не менее 30 процентов их них – отправляться на переработку.
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