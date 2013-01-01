Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 МАЙ, 03:40 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

27 МАЙ, 03:40 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В Пермском крае ввели в эксплуатацию первый в регионе экотехнопарк

Май 26
Пермский край Приволжский федеральный округ
В Пермском крае ввели в эксплуатацию первый в регионе экотехнопарк


На новом мусоросортировочном комплексе будут перерабатывать отходы из Лысьвенского и Чусовского городских округов, в которых сегодня вводится раздельный сбор мусора. Проектная мощность экотехнопарка, созданного в рамках реализации в регионе нацпроекта «Экология», рассчитана на переработку 50 тысяч тонн ТКО в год.

На площадке нового комплекса установлены современные линии обработки, которые позволят отсортировывать более 15 фракций и отправлять на утилизацию треть отсортированных твердых коммунальных отходов. Основная часть отходов будет перерабатываться и утилизироваться.

Вторичные ресурсы, извлекаемые при сортировке, в основном, стекло, пластик, бумагу, картон, полиэтилен и некоторые виды металлов, отправят на глубокую переработку. В виде сырья ценные фракции возвратятся обратно предприятия в Лысьву, где в последствии обеспечат выпуск электрических изделий, труб для коммунального хозяйства, плитки для ремонта и другой продукции. Что касается органических отходов, то из них на участке компостирования будут вырабатывать технический грунт для нужд муниципалитета.

Создание этого самого мощного в Прикамье мусоросортировочного комплекса позволило поэтапно внедрять раздельный сбор отходов в Лысьве и Чусовом. Участники раздельного сбора на этих территориях получат от региональных и местных властей 5-процентную скидку на оплату вывоза мусора.

Как сообщает пресс-служба Правительства Пермского края, впервые раздельный сбор мусора ввели в Дзержинском районе Перми, в марте этого года заработала сортировочная линия в Кудымкаре. Сегодня действуют мусоросортировочные линии в Краснокамске и селе Лобаново Пермского района, а такжеразрабатываются проекты строительства мусоросортировочной станции в Кунгуре и экотехнопарка на полигоне Софроны в Перми мощностью 300 тыс. тонн в год.

Согласно плану реализации нацпроекта «Экология» к 2030 году в Пермском крае должны сортироваться все отходы и не менее 30 процентов их них – отправляться на переработку.

 



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Пермский край:
25 Май:
29 Апр:
20 Апр:
Приволжский федеральный округ:
26 Май:
24 Май:
20 Май:
РОССИЯ:
26 Май:
25 Май:
25 Май:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Санкции ЕС могут ударить по ключевому экспортному товару Белоруссии

Санкции ЕС могут ударить по ключевому экспортному товару Белоруссии
Экономика 2

Путин разорвал соглашение с офшором в Нидерландах

Путин разорвал соглашение с офшором в Нидерландах
Экономика

ЦБ скрыл данные о «дыре» в 15 млрд долларов у российских банков

ЦБ скрыл данные о «дыре» в 15 млрд долларов у российских банков
Экономика 2

Первые осужденные отправятся строить БАМ в середине июня

Первые осужденные отправятся строить БАМ в середине июня
Экономика 1

Узнай, страна!

В Пермском крае ввели в эксплуатацию первый в регионе экотехнопарк

В Пермском крае ввели в эксплуатацию первый в регионе экотехнопарк

В Астраханской области нашли немецких партнеров для строителей порта в новой ПОЭЗ

В Астраханской области нашли немецких партнеров для строителей порта в новой ПОЭЗ

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

26 МАЙ, 23:03 В Пермском крае ввели в эксплуатацию первый в регионе экотехнопарк В Пермском крае ввели в эксплуатацию первый в регионе экотехнопарк
Санкции ЕС могут ударить по ключевому экспортному товару Белоруссии
Санкции ЕС могут ударить по ключевому экспортному товару Белоруссии
26 МАЙ, 22:05 В Астраханской области нашли немецких партнеров для строителей порта в новой ПОЭЗ В Астраханской области нашли немецких партнеров для строителей порта в новой ПОЭЗ
26 МАЙ, 18:59 В Республике Татарстан запустили три новых нефтехимических производства В Республике Татарстан запустили три новых нефтехимических производства
25 МАЙ, 21:09 В Красноярском крае стартовало строительство нефтеналивного терминала порт «Бухта Север» В Красноярском крае стартовало строительство нефтеналивного терминала порт «Бухта Север»
25 МАЙ, 18:25 В Томской области на завершение строительства ГОК «Ильменит» выделили полмиллиарда рублей В Томской области на завершение строительства ГОК «Ильменит» выделили полмиллиарда рублей
25 МАЙ, 14:02 В Пермском крае стартовало производство кислорода для медучреждений В Пермском крае стартовало производство кислорода для медучреждений
Путин разорвал соглашение с офшором в Нидерландах
Путин разорвал соглашение с офшором в Нидерландах
24 МАЙ, 15:52 В Кемеровской области открыли новый терминал аэропорта имени Леонова В Кемеровской области открыли новый терминал аэропорта имени Леонова
24 МАЙ, 14:20 В Московской области открыли крупный планетарий в составе оптического центра «Лыткарино» В Московской области открыли крупный планетарий в составе оптического центра «Лыткарино»
24 МАЙ, 13:55 В Воронежской области запустили завод композитных материалов в ОЭЗ «Центр» В Воронежской области запустили завод композитных материалов в ОЭЗ «Центр»
24 МАЙ, 12:51 В Самарской области открыто движение по новому мосту через реку Сок В Самарской области открыто движение по новому мосту через реку Сок
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter