В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома
Июн 8
В Оренбургской области Новотроицкое предприятие «НСплав» запустило производства порошка алюминия и карбида хрома. На сегодняшний день подобное производство является единственным в России и уникальным по своей технологии. Запуск нового производства позволит увеличить объёмы инвестиций в несколько миллиардов рублей и создать новые рабочие места.
Производственные мощности составят 6000 тонн порошка алюминия и 200 тонн карбида хрома в год. Первая продукция будет отгружена партнёрам предприятия уже в июне.
Порошок алюминия применяется в металлургической промышленности при алюмотермических процессах, в лакокрасочной промышленности в виде пигмента, а также при производстве пудры паст, для производства газобетона.
Порошок карбида хрома применяется при производстве смесей, лент и электродов, используемых для нанесения покрытий, защищающих детали от воздействия агрессивных сред, абразивного износа, повышенных температур. Карбида хрома является сырьем для производства безвольфрамовых твердых сплавов.
Большая часть выпускаемой предприятием продукции будет экспортироваться в страны Европы, Азии и в США для различных сфер промышленности.
Оренбургская область, Приволжский федеральный округ
8 Июн 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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