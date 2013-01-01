В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома



В Оренбургской области Новотроицкое предприятие «НСплав» запустило производства порошка алюминия и карбида хрома. На сегодняшний день подобное производство является единственным в России и уникальным по своей технологии. Запуск нового производства позволит увеличить объёмы инвестиций в несколько миллиардов рублей и создать новые рабочие места.

Производственные мощности составят 6000 тонн порошка алюминия и 200 тонн карбида хрома в год. Первая продукция будет отгружена партнёрам предприятия уже в июне.

Порошок алюминия применяется в металлургической промышленности при алюмотермических процессах, в лакокрасочной промышленности в виде пигмента, а также при производстве пудры паст, для производства газобетона.

Порошок карбида хрома применяется при производстве смесей, лент и электродов, используемых для нанесения покрытий, защищающих детали от воздействия агрессивных сред, абразивного износа, повышенных температур. Карбида хрома является сырьем для производства безвольфрамовых твердых сплавов.

Большая часть выпускаемой предприятием продукции будет экспортироваться в страны Европы, Азии и в США для различных сфер промышленности.

Оренбургская область, Приволжский федеральный округ