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В Оренбургской области создают особую экономическую зону

Июн 1
Оренбургская область Приволжский федеральный округ
В Оренбургской области создают особую экономическую зону


Проект соответствующего постановления Правительства России опубликован на федеральном портале. В соответствии с ранее поданной заявкой, которую разработала Корпорация развития Оренбургской области, ОЭЗ будет создана на двух площадках – под реализацию инвестиционных проектов выделяется 180 га в Орске и 380 га в Оренбурге.

Как сообщает пресс-служба Правительства Оренбургской области, на двух площадках резидентам особой экономической зоны предоставят готовую промышленную инфраструктуру. Причем все коммуникации будут подведены непосредственно к участкам, на которых инвесторы создадут новые производства.

Расположение площадок ОЭЗ в столице региона и в восточном промышленном центре Оренбургской области обеспечит российским и иностранным инвесторам прямой доступ к трудовым ресурсам, позволит привлечь на производство высококвалифицированных специалистов. В регионе появятся тысячи новых рабочих мест.

Региональные власти заявляют о том, что уже имеется 8 потенциальных резидентов особой экономической зоны, которые готовы создавать высокотехнологичные машиностроительные, электротехнические, химические и пищевые производства, инвестировав в свои проекты около 9 миллиардов рублей за три года. Речь идет об организации выпуска аккумуляторных батарей, пластиковых труб, полимерно-битумных вяжущих материалов, бурового оборудования для геологоразведки и нефтедобычи на новых предприятиях, на которых будет создано более 900 рабочих мест для жителей Оренбургской области.

Кроме того, сегодня ведутся переговоры по поводу реализации крупного международного проекта в непосредственной близости от ОЭЗ – строительства транспортно-логистического терминала «Шелковый путь».



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