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В Оренбургской области открыли новое месторождение углеводородов

Мар 26
Оренбургская область Приволжский федеральный округ
В Оренбургской области открыли новое месторождение углеводородов


Новое месторождение углеводородов открыли специалисты «Газпромнефть-Оренбург». Месторождение входит в Уранский лицензионный участок, общие запасы нефти которого составляют около 1,5 млн тонн.

Компания «Газпромнефть-Оренбург» открыла новое месторождение углеводородов в Оренбургской области. Новое Центрально-Уранское месторождение относится к Уранскому лицензионному участку, расположенному на территории Сорочинского городского округа, который входит в западный кластер нефтедобычи компании, с общими запасами нефти порядка 30 млн тонн.

По словам генерального директора компании Евгения Загребельного, это не последнее месторождение углеводородов, открытое специалистами предприятия. Ожидается, что в самое ближайшее время на Уранском лицензионном участке будут открыты новые залежи нефти. Глава компании подчеркнул, что начало освоения серии небольших месторождений даст возможность использовать общую инфраструктуру для их разработки, что значительно снизит затраты предприятия.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Оренбургской области, компания «Газпромнефть-Оренбург» не только открывает новые месторождения, но и расширяет территорию уже лицензионных участков. Так, например, расширение площади Царичанского участка, расположенного в Новосергиевском и Переволоцком районах, Оренбургской области, увеличило извлекаемые запасы нефти почти на 2,2 млн тонн.



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