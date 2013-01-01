В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей
Май 22
В Великом Новгороде группа «Акрон» (один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений) запустила на своей площадке установку гранулирования премиального карбамида, который широко востребован по всему миру. Общий объем инвестиций в строительство установки составил около 2 млрд рублей.
Мощность установки составляет 700 тыс. тонн продукции в год. Дополнительно построен склад для хранения готовой продукции на 15 тыс. тонн карбамида.
После завершения проекта по модернизации в 2021 году мощность цеха вырастет до 1,9 млн тонн в год. Это сделает «Акрон» крупнейшей площадкой по выпуску карбамида не только в России, но и в Европе.
Новгородская область, Северо-Западный федеральный округ
22 Май 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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