В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей



В Великом Новгороде группа «Акрон» (один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений) запустила на своей площадке установку гранулирования премиального карбамида, который широко востребован по всему миру. Общий объем инвестиций в строительство установки составил около 2 млрд рублей.

Мощность установки составляет 700 тыс. тонн продукции в год. Дополнительно построен склад для хранения готовой продукции на 15 тыс. тонн карбамида. После завершения проекта по модернизации в 2021 году мощность цеха вырастет до 1,9 млн тонн в год. Это сделает «Акрон» крупнейшей площадкой по выпуску карбамида не только в России, но и в Европе. Новгородская область, Северо-Западный федеральный округ

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