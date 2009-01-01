В Нижегородской области создали первую в регионе Особую экономическую зону «Кулибин»



В г. Дзержинске Нижегородской области постановлением правительства РФ создана первая в регионе Особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Кулибин». Площадка в 72 гектара имеет всю необходимую инфраструктуру, резерв энергетических мощностей, а также потенциал для увеличения территории ОЭЗ еще на 400 гектаров. Планируется создать сотни дополнительных рабочих мест на десятках новых предприятий, которые получат благоприятные условия для ведения бизнеса.

Одним из приоритетных направлений деятельности ОЭЗ «Кулибин» станут химия и фармация, а также производство импортозамещающих и экспортно-ориентированных товаров.

В ближайшее время здесь появится не менее 15 инновационных производств. На сегодняшний день уже есть договоренности с тремя потенциальными инвесторами на сумму более 6 млрд рублей.

Преференциальные условия ОЭЗ «Кулибин» снизят для резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, а также установят нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспорт.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ