В Нижегородской области открыли производство трубопроводных систем для атомной промышленности



В создание нового предприятия мощностью 150 тонн в месяц компания «Современные трубопроводные системы» вложила 250 млн рублей. Теперь в Нижнем Новгороде будут выпускать трубы среднего и низкого давления, которые применяются в атомной и топливной сфере.

На новом предприятии создано 130 рабочих мест, а до конца года будет уже 180 мест.

Площадку для размещения нового трубопроводного производства инвесторы выбрали в Нижегородской области, поскольку этот регион является кластером атомной энергетики, здесь имеется удобная логистика и высококвалифицированные трудовые ресурсы, а также эффективно работают институты поддержки предпринимательства.

Компания «Современные трубопроводные системы» планирует участвовать в мероприятиях нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», а также в проекте «Международная кооперация и экспорт», поскольку значительная часть продукции ее нового нижегородского предприятия будет отправляться на экспорт.

Нижегородская область занимает первое место в России по количеству участников нацпроекта «Производительность труда» - в нем участвуют 143 работающих в регионе предприятия. Региональные власти создали для них хороший стимул - субсидию до 5 млн рублей в виде возмещения затрат по покупку оборудования.

Как сообщает пресс-служба Правительства Нижегородской области, в этом году в регионе было создано несколько новых предприятий - от цехов на действующих предприятиях, таких как «Уланик» в Вознесенском районе. «Фокстанк» в Кстове», до крупнейшего электрометаллургического комплекса «Эколант» в Выксе.

В этом году объем промышленного производства в Нижегородской области вырос на 9 процентов. Особенно высокий прирост был в автомобилестроении, в металлургическом производстве и производстве электрооборудования.