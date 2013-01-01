В Нижегородской области открыли производство трубопроводных систем для атомной промышленности
В создание нового предприятия мощностью 150 тонн в месяц компания «Современные трубопроводные системы» вложила 250 млн рублей. Теперь в Нижнем Новгороде будут выпускать трубы среднего и низкого давления, которые применяются в атомной и топливной сфере.
На новом предприятии создано 130 рабочих мест, а до конца года будет уже 180 мест.
Площадку для размещения нового трубопроводного производства инвесторы выбрали в Нижегородской области, поскольку этот регион является кластером атомной энергетики, здесь имеется удобная логистика и высококвалифицированные трудовые ресурсы, а также эффективно работают институты поддержки предпринимательства.
Компания «Современные трубопроводные системы» планирует участвовать в мероприятиях нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», а также в проекте «Международная кооперация и экспорт», поскольку значительная часть продукции ее нового нижегородского предприятия будет отправляться на экспорт.
Нижегородская область занимает первое место в России по количеству участников нацпроекта «Производительность труда» - в нем участвуют 143 работающих в регионе предприятия. Региональные власти создали для них хороший стимул - субсидию до 5 млн рублей в виде возмещения затрат по покупку оборудования.
Как сообщает пресс-служба Правительства Нижегородской области, в этом году в регионе было создано несколько новых предприятий - от цехов на действующих предприятиях, таких как «Уланик» в Вознесенском районе. «Фокстанк» в Кстове», до крупнейшего электрометаллургического комплекса «Эколант» в Выксе.
В этом году объем промышленного производства в Нижегородской области вырос на 9 процентов. Особенно высокий прирост был в автомобилестроении, в металлургическом производстве и производстве электрооборудования.
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